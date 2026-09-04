Teatro Mário Lago terá dois espetáculos no segundo fim de semana de setembro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago terá dois espetáculos no segundo fim de semana de setembroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/09/2026 17:58

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema , abre ao público, no sábado (12) e domingo (13), respectivamente, os espetáculos “Casou? Ferrou!” e “Romeu e Julieta, Cordel de Ariano Suassuna”.

“Casou? Ferrou!”

Uma comédia sobre o amor, o caos e a divertida batalha da vida a dois. Depois do sim, começa a verdadeira aventura. “Casou? Ferrou!” é uma comédia de alta identificação que mergulha, com humor afiado, ritmo cinematográfico e diálogos inteligentes, nas situações mais absurdas e engraçadas da convivência a dois. Entre mal-entendidos, disputas domésticas, crises de ciúmes, diferenças entre homens e mulheres e tentativas desesperadas de salvar o casamento (ou pelo menos a própria pele), o espetáculo transforma o cotidiano dos casais em uma sequência de cenas irresistíveis.

Com um texto ágil, repleto de reviravoltas e momentos de improviso, a peça conduz o público por uma jornada em que cada discussão vira motivo para gargalhadas e cada conflito revela uma verdade que todos conhecem, mas poucos têm coragem de admitir.

Interpretada por Cris Santos e Cristiano Lopes, com texto de Dani Fontenele e direção de Paulinho Serra, a peça “Casou? Ferrou!” reúne talento, carisma e uma linguagem moderna para entregar uma experiência divertida, envolvente e surpreendente. O espetáculo conta ainda com participações em áudio de Rafael Portugal, Suzy Brasil e Hélio de La Peña, tornando a experiência ainda mais especial. Na iluminação está Bárbara Vieira, o técnico de som é João Balboa e a produtora local, Olívia Mitidieri.

Mais do que uma comédia sobre casamento, “Casou? Ferrou!” é um retrato bem-humorado das relações humanas, capaz de fazer casais, solteiros, divorciados e até aqueles que juram nunca se casar rirem de si mesmos porque, no fim das contas, o amor pode até ser complicado, mas rir dele é sempre a melhor escolha.

O espetáculo terá início às 19 horas, com tempo de duração de 1h20min e classificação indicativa livre. Os ingressos podem ser obtidos pelo Sympla , por R$ 50,00, R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 30,00 + 1 sachê de alimento úmido para cães ou gatos (promocional até 11/09).

“Romeu e Julieta, Cordel de Ariano Suassuna”

“Romeu e Julieta, Cordel de Ariano Suassuna”, é um espetáculo em forma de cordel que conta a história de amor de William Shakespeare na visão de Ariano Suassuna, misturando o erudito com o popular.

A peça valoriza a cultura popular revivendo um dos mais lindos momentos da obra de Ariano Suassuna. No primeiro ato, um monólogo, com o ator e diretor Aramis Trindade dá vida e emoção ao poema de 98 sextilhas acompanhado por trilha sonora original de música Armorial, composta por Zé da Flauta, contando toda a trajetória de Romeu e Julieta. No segundo ato, Aramis "incorpora" Ariano Suassuna III, em uma miniaula espetáculo, introduzindo ao público informações sobre a origem da estória de Romeu e Julieta, as diferenças entre a versão de Shakespeare e a versão de Suassuna, a literatura de cordel, o movimento Armorial, a heráldica, cultura popular e causos do mestre Ariano Suassuna, com dinamismo e humor. Na produção estão Alessandra Alves, Lucas Figueiredo e Kamilly Doria.

O evento será exibido a partir das 18h30, com tempo de duração de 45 minutos e classificação indicativa livre. Os ingressos podem ser obtidos pelo Sympla , por R$ 60,00, R$ 30,00 (meia-entrada) ou R$40,00 +1kg de alimento não perecível (ingresso solidário).

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.