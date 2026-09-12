Saquarema: responsáveis pelos locais fiscalizados foram orientados e os casos encaminhados para análise técnica e jurídica - Reprodução/Internet

Saquarema: responsáveis pelos locais fiscalizados foram orientados e os casos encaminhados para análise técnica e jurídicaReprodução/Internet

Publicado 12/09/2026 15:04

O policiamento ambiental realizou, na última semana, uma operação de fiscalização em áreas de Saquarema e encontrou irregularidades que podem configurar infrações ambientais. As equipes estiveram em diferentes pontos do município, verificando denúncias e monitorando regiões consideradas sensíveis do ponto de vista ecológico.

Segundo informações levantadas durante a ação, os agentes identificaram indícios de intervenções irregulares, como movimentação de terra sem autorização, supressão de vegetação e possíveis construções em áreas protegidas. Os responsáveis pelos locais fiscalizados foram orientados e os casos encaminhados para análise técnica e jurídica.

A operação integra um conjunto de ações contínuas voltadas para coibir danos ambientais, preservar ecossistemas locais e garantir o cumprimento da legislação. Saquarema, que possui áreas de restinga, lagoas e trechos de preservação permanente, é alvo frequente de monitoramento devido ao avanço urbano e à pressão imobiliária.

Os agentes destacam que denúncias da população são fundamentais para identificar irregularidades e reforçar a proteção ambiental. As informações coletadas durante a fiscalização serão encaminhadas aos órgãos competentes, que poderão aplicar sanções, embargos ou determinar medidas de recuperação das áreas afetadas.