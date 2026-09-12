Saquarema: ex-prefeita da cidade é lembrada em pesquisa eleitoral - Reprodução/Internet

Saquarema: ex-prefeita da cidade é lembrada em pesquisa eleitoralReprodução/Internet

Publicado 12/09/2026 15:14

A ex-prefeita de Saquarema, Manoela Peres , aparece entre os dez nomes mais lembrados espontaneamente pelos eleitores do Estado do Rio de Janeiro para deputada federal, segundo a nova rodada da pesquisa Vetor Arrow. Entre os políticos do PL, ela aparece em primeira colocada.

No levantamento acumulado das sete rodadas realizadas pelo instituto, Manoela ocupa a sexta colocação e mantém sua posição em relação à medição anterior. O resultado coloca a ex-prefeita entre nomes conhecidos da política fluminense na disputa pelas cadeiras da Câmara dos Deputados.

A liderança permanece com Lindbergh, seguido por Glauber Braga e Dr. Luizinho. Marcelo Freixo avançou para a quarta posição após registrar o maior número de citações individuais na rodada mais recente, enquanto Pastor Henrique Vieira aparece em quinto. Logo depois está Manoela Peres, na sexta colocação.

A lista dos dez mais lembrados é completada por Elias Jabbour, Sargento Portugal, Wladimir Garotinho e Luciano Vieira. Não houve entrada ou saída de nomes do grupo dos dez primeiros nesta nova rodada.

O levantamento para deputado federal funciona de maneira diferente das pesquisas tradicionais para cargos majoritários. Os números são acumulados ao longo das rodadas e consideram respostas espontâneas dos entrevistados, ou seja, os eleitores mencionam os nomes sem receber previamente uma lista de candidatos.

Nas sete rodadas, a Vetor Arrow contabilizou 101.119 entrevistas, com 1.288 nomes citados, distribuídos entre 22 partidos. A margem de erro do levantamento acumulado é de 0,3 ponto percentual, com nível de confiança de 95%.

O instituto ressalta que as citações espontâneas não representam intenção de voto consolidada e não devem ser interpretadas como previsão do resultado das eleições.

