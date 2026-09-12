Saquarema: ex-prefeita da cidade é lembrada em pesquisa eleitoralReprodução/Internet
Manoela Peres aparece entre os dez nomes mais lembrados pelos eleitores
Manoela ocupa a sexta colocação e mantém sua posição em relação à medição anterior
Manoela Peres aparece entre os dez nomes mais lembrados pelos eleitores
Manoela ocupa a sexta colocação e mantém sua posição em relação à medição anterior
Policiamento ambiental encontra irregularidades durante fiscalização em área de Saquarema
Ação identificou possíveis infrações ambientais e reforça monitoramento na região
Chuva, nebulosidade e temperaturas amenas no fim de semana em Saquarema
Cidade terá sábado e domingo com instabilidade, alta umidade e pouca variação térmica; moradores devem se preparar para pancadas de chuva
Saquarema recebe os melhores do surfe no WSL REMA 2026
Festival acontece de 14 a 20 de setembro e reforça a estratégia do município de manter calendário esportivo e turístico movimentado
Prefeitura prepara mais uma edição do Saquarema Gospel
Evento acontecerá nos dias 18 e 19 de setembro e contará com dois grandes nomes da música gospel nacional, Theo Rubia e Maria Marçal
Prefeito de Cabo Frio assume gabinete de atenção às chuvas
Volume já supera 70% do que era previsto para todo mês
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.