Carlos Magno Espíndola Borges, de 56 anos, foi encontrado morto após barco virar em Saquarema - Reprodução/Redes Sociais

Carlos Magno Espíndola Borges, de 56 anos, foi encontrado morto após barco virar em SaquaremaReprodução/Redes Sociais

Publicado 16/09/2026 18:54

O corpo do pescador e empresário Carlos Magno Espíndola Borges, de 56 anos, foi encontrado, no início da tarde desta quarta-feira (16), por equipes do Corpo de Bombeiros , na praia de Vilatur, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, após o barco virar durante a madrugada. As buscas pelo pescador duraram cerca de 10 horas.

Segundo informações, Carlos Magno, conhecido como Maguinho, estava pescando acompanhado de outro pescador quando o barco onde estavam virou e ele desapareceu, na madrugada desta quarta-feira. O outro pescador conseguiu se salvar.

De acordo com os relatos dos amigos, os dois pescadores estavam no mar desde segunda-feira (14). O colega que se salvou contou que, durante a madrugada desta quarta-feira, eles ancoraram o barco próximo à entrada do Canal de Barra Franca, para esperar a maré subir.

Mas eles teriam acabado pegando no sono e a correnteza os levou para Itaúna, chegando à área de arrebentação onde foram atingidos por uma onda, que virou o barco. O amigo conseguiu chegar a areia e pedir ajuda, mas Carlos já tinha desparecido.



Segundo informações, a embarcação foi retirada da água com auxílio de uma máquina.