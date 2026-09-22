Prefeitura de Saquarema premiou seis iniciativas na 5ª Mostra Pedagógica 2026 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema premiou seis iniciativas na 5ª Mostra Pedagógica 2026 Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/09/2026 15:54 | Atualizado 22/09/2026 19:09

A Prefeitura de Saquarema realizou, no último sábado (19), a 5ª Mostra Pedagógica com o tema " Meio ambiente ". Ao longo do evento, foram apresentados projetos desenvolvidos pelos profissionais da educação a partir dessa temática, com o uso de metodologias ativas, organizados nos eixos: Uso Sustentável de Recursos; Gestão de Resíduos e Economia Circular; Biodiversidade e Preservação do Patrimônio Cultural; e Currículo Azul. O evento premiou seis iniciativas desenvolvidas por profissionais do magistério, três da Educação Infantil e três do Ensino Fundamental, e fomentou um espaço de troca de experiências, inovação e valorização deste ofício.

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A 5ª Mostra Pedagógica 2026 contou com o empenho e a criatividade de centenas de profissionais da educação, sendo um evento que busca anualmente valorizar o trabalho que é desenvolvido diariamente nas escolas da rede e tendo como um dos pilares o reconhecimento dos educadores de Saquarema.



“Fico imensamente feliz em ver a criatividade das nossas escolas sendo celebrada. As iniciativas provam que o tema meio ambiente pode ser ensinado com criatividade, valorizando nossas tradições e histórias. Estamos formando não apenas alunos, mas cidadãos criativos e preparados para transformar suas próprias realidades. Parabéns aos nossos professores por liderarem essa transformação”, afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.



Um dos destaques da Mostra e ganhador do primeiro lugar na categoria Educação Infantil, o projeto “Uma Gota de Consciência, um Oceano de Transformações”, do Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos de Magalhães, propõe aproximar as crianças da Educação Infantil da identidade marítima de Saquarema por meio da personagem Juliana, uma tartaruga marinha. Em 2026, o projeto foi ampliado com foco na educação ambiental, cultura oceânica e economia circular, incorporando ações como coleta de óleo de cozinha, produção de sabão ecológico, reciclagem e coleta seletiva. Com Juliana e Socolino (Socó-dorminhoco, ave da região) as crianças vivenciam experiências lúdicas e investigativas, tornando-se protagonistas na preservação da natureza e multiplicadoras de práticas sustentáveis junto às famílias e à comunidade.



O projeto vencedor do Ensino Fundamental tratou da conservação do patrimônio cultural. Com o tema “África que Vive em Nós: Nossa Escola Desfila Cultura e História”, os professores da Escola Municipal Margarida Rosa de Amorim apresentaram uma ação que busca de promover o ensino da História e da Cultura Africana e Afro-brasileira por meio de uma proposta pedagógica interdisciplinar inspirada na estrutura de uma escola de samba, utilizando as “alas” como eixos de aprendizagem e valorizando a ancestralidade, a identidade, a cultura popular e o pertencimento territorial.



As outras iniciativas premiadas também valorizaram a inovação e a criatividade. Os projetos destacaram-se por promover a valorização e preservação da biodiversidade local, dos ecossistemas e do patrimônio cultural da comunidade, além da gestão de resíduos e economia circular, com ações pedagógicas voltadas à reutilização, reciclagem e reaproveitamento de materiais, promovendo práticas sustentáveis.



Projetos premiados



Após a realização da Mostra Pedagógica, os projetos premiados foram os seguintes:



Educação Infantil

A 5ª Mostra Pedagógica 2026 contou com o empenho e a criatividade de centenas de profissionais da educação, sendo um evento que busca anualmente valorizar o trabalho que é desenvolvido diariamente nas escolas da rede e tendo como um dos pilares o reconhecimento dos educadores de Saquarema.“Fico imensamente feliz em ver a criatividade das nossas escolas sendo celebrada. As iniciativas provam que o tema meio ambiente pode ser ensinado com criatividade, valorizando nossas tradições e histórias. Estamos formando não apenas alunos, mas cidadãos criativos e preparados para transformar suas próprias realidades. Parabéns aos nossos professores por liderarem essa transformação”, afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.Um dos destaques da Mostra e ganhador do primeiro lugar na categoria Educação Infantil, o projeto “Uma Gota de Consciência, um Oceano de Transformações”, do Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos de Magalhães, propõe aproximar as crianças da Educação Infantil da identidade marítima de Saquarema por meio da personagem Juliana, uma tartaruga marinha. Em 2026, o projeto foi ampliado com foco na educação ambiental, cultura oceânica e economia circular, incorporando ações como coleta de óleo de cozinha, produção de sabão ecológico, reciclagem e coleta seletiva. Com Juliana e Socolino (Socó-dorminhoco, ave da região) as crianças vivenciam experiências lúdicas e investigativas, tornando-se protagonistas na preservação da natureza e multiplicadoras de práticas sustentáveis junto às famílias e à comunidade.O projeto vencedor do Ensino Fundamental tratou da conservação do patrimônio cultural. Com o tema “África que Vive em Nós: Nossa Escola Desfila Cultura e História”, os professores da Escola Municipal Margarida Rosa de Amorim apresentaram uma ação que busca de promover o ensino da História e da Cultura Africana e Afro-brasileira por meio de uma proposta pedagógica interdisciplinar inspirada na estrutura de uma escola de samba, utilizando as “alas” como eixos de aprendizagem e valorizando a ancestralidade, a identidade, a cultura popular e o pertencimento territorial.As outras iniciativas premiadas também valorizaram a inovação e a criatividade. Os projetos destacaram-se por promover a valorização e preservação da biodiversidade local, dos ecossistemas e do patrimônio cultural da comunidade, além da gestão de resíduos e economia circular, com ações pedagógicas voltadas à reutilização, reciclagem e reaproveitamento de materiais, promovendo práticas sustentáveis.Após a realização da Mostra Pedagógica, os projetos premiados foram os seguintes:

1° lugar: “Uma Gota de Consciência, um Oceano de Transformações”, do Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos de Magalhães.



2° lugar: “Quando a Arte faz Perguntas: Ciências e Natureza em “Cem Linguagens”, da Escola Municipal João Machado da Cunha.

3° lugar: “HUTUKARA: Cultivando Identidade Territorial, Educação Ambiental, Pertencimento, Cultura e Memória”, da Creche Municipal Dolores Nunes das Flores.



Ensino Fundamental



1° lugar: “África que Vive em Nós: Nossa Escola Desfila Cultura e História”, da Escola Municipal Margarida Rosa de Amorim.



2° lugar: “Educação em Foco: Meio Ambiente que Conta Histórias de Saquarema”, do Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos de Magalhães.



3° lugar: “Uma a Uma Até Um Milhão 2.0: Tampinhas Geram Sustentabilidade, Inclusão e Conhecimento”, da Escola Municipal Edilson Vignoli de Marins.