Saquarema recebeu I Festival de Turismo da Costa do Sol e IV Fórum Municipal de Turismo - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema recebeu I Festival de Turismo da Costa do Sol e IV Fórum Municipal de TurismoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/09/2026 19:31

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A iniciativa, direcionada para gestores públicos, profissionais do setor, representantes do trade turístico, especialistas e demais participantes ligados à atividade turística, abordou temas relacionados ao desenvolvimento do setor, à valorização dos destinos e à criação de estratégias que contribuam para o crescimento do turismo na região.O fórum foi um espaço de diálogo e construção conjunta, permitindo que os municípios compartilhem experiências, apresentem iniciativas e discutam desafios e oportunidades comuns. A programação também buscou estimular a integração entre as cidades da Costa do Sol, reconhecendo a importância do trabalho conjunto para fortalecer a região como destino turístico.Ao longo de três dias, os integrantes do evento participaram de palestras, debates e atividades voltadas a diferentes aspectos do turismo, proporcionando conhecimento e novas perspectivas para gestores e profissionais que atuam diretamente no setor.Regina Vilma, moradora de Saquarema e representante da Associação Raízes, acompanhou o primeiro dia do evento e ressaltou a importância da realização do Festival de Turismo da Costa do Sol no município: “Pelo fato de Saquarema ter sido escolhida para receber este Festival de Turismo, achei maravilhosa a ideia e, principalmente, a valorização de toda a Região dos Lagos.”Para a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, sediar o evento reforça a importância do município no cenário turístico regional e representa uma oportunidade para aproximar os diferentes atores que fazem parte da cadeia do turismo: “Receber o I Festival de Turismo da Costa do Sol e o IV Fórum Municipal de Turismo é uma oportunidade de fortalecer a integração entre os municípios e valorizar ainda mais as potencialidades da nossa região. Saquarema tem no turismo uma importante ferramenta de desenvolvimento e, ao reunir os 13 municípios da Costa do Sol, criamos um espaço para compartilhar experiências, discutir novos caminhos e construir, juntos, um turismo cada vez mais integrado e preparado para o futuro”, destacou.Ao todo, estiveram presentes no Centro de Eventos representantes de 13 municípios da Costa do Sol. Juntas, essas cidades têm uma população de 1,4 milhão de pessoas e um PIB de R$ 290,5 bilhões. Com o festival, a expectativa é que ainda mais riqueza seja gerada para moradores e empresários da Região dos Lagos.