Prefeitura de Saquarema inaugura nova ESF do Vale VerdeDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Política pública de verdade
“Queremos oferecer o que há de melhor em saúde para a nossa população e esse é um trabalho que não começou agora. Isso se deve ao empenho das equipes de todas as secretarias, com obras que são necessárias para o nosso município. Saquarema merece isso, temos orgulho do nosso município porque aqui se faz política pública de verdade e quem vem nos visitar, leva isso para casa mostrando o quanto essa cidade é linda”, comentou Lucimar Vidal, Prefeita de Saquarema.
Classificada como Porte III, a nova ESF conta com oito consultórios clínicos e dois odontológicos, com capacidade para acompanhar entre 9 mil e 12 mil pessoas. A unidade também tem salas de vacinação, coleta e curativos, além de uma farmácia ampliada, com medicamentos da rede de atenção primária. Essa estrutura permite que os moradores tenham acesso, no próprio bairro, a serviços essenciais de prevenção, acompanhamento e tratamento, reduzindo a necessidade de deslocamentos para outras regiões do município.
Além dos atendimentos clínicos e odontológicos, a unidade tem um espaço destinado a atividades coletivas. O local receberá grupos de gestantes, hipertensos e diabéticos, intensificando o acompanhamento desses públicos e as ações de educação em saúde.
A inauguração da ESF do Verde Vale integra o processo de ampliação e modernização da rede municipal de saúde de Saquarema. A estratégia é fortalecer a Atenção Primária, ampliar a cobertura dos serviços e descentralizar o atendimento, levando estruturas adequadas para mais perto da população.
Para os moradores do Verde Vale e do entorno, a inauguração representa a chegada de uma estrutura completa de atendimento básico, com consultas médicas e de enfermagem, odontologia, vacinação, curativos, assistência farmacêutica e ações de prevenção reunidos em um mesmo espaço.
Lindamar Gomes dos Santos celebrou a chegada da unidade: “Moro aqui no bairro e só tenho elogios para os serviços de saúde porque eles realmente cuidam de nós. Estou ansiosa para marcar minhas consultas, principalmente o atendimento de dentistas, minha saúde está em dia graças aos médicos porque, se eu fosse pagar por exames como preventivo, mamografia, realmente não teria condições”, disse.
A unidade está localizada na Rua Ademar Aurelino Barreto, 640, Verde Vale, ao lado do G.R.E.S. Unidos do Tigre e funcionará de segunda a sexta, das 08h às 17h.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.