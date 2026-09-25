Prefeitura de Saquarema inaugura nova ESF do Vale Verde - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema inaugura nova ESF do Vale VerdeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/09/2026 19:34 | Atualizado 25/09/2026 20:58

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“Queremos oferecer o que há de melhor em saúde para a nossa população e esse é um trabalho que não começou agora. Isso se deve ao empenho das equipes de todas as secretarias, com obras que são necessárias para o nosso município. Saquarema merece isso, temos orgulho do nosso município porque aqui se faz política pública de verdade e quem vem nos visitar, leva isso para casa mostrando o quanto essa cidade é linda”, comentou Lucimar Vidal, Prefeita de Saquarema.Classificada como Porte III, a nova ESF conta com oito consultórios clínicos e dois odontológicos, com capacidade para acompanhar entre 9 mil e 12 mil pessoas. A unidade também tem salas de vacinação, coleta e curativos, além de uma farmácia ampliada, com medicamentos da rede de atenção primária. Essa estrutura permite que os moradores tenham acesso, no próprio bairro, a serviços essenciais de prevenção, acompanhamento e tratamento, reduzindo a necessidade de deslocamentos para outras regiões do município.Além dos atendimentos clínicos e odontológicos, a unidade tem um espaço destinado a atividades coletivas. O local receberá grupos de gestantes, hipertensos e diabéticos, intensificando o acompanhamento desses públicos e as ações de educação em saúde.A inauguração da ESF do Verde Vale integra o processo de ampliação e modernização da rede municipal de saúde de Saquarema. A estratégia é fortalecer a Atenção Primária, ampliar a cobertura dos serviços e descentralizar o atendimento, levando estruturas adequadas para mais perto da população.Para os moradores do Verde Vale e do entorno, a inauguração representa a chegada de uma estrutura completa de atendimento básico, com consultas médicas e de enfermagem, odontologia, vacinação, curativos, assistência farmacêutica e ações de prevenção reunidos em um mesmo espaço.Lindamar Gomes dos Santos celebrou a chegada da unidade: “Moro aqui no bairro e só tenho elogios para os serviços de saúde porque eles realmente cuidam de nós. Estou ansiosa para marcar minhas consultas, principalmente o atendimento de dentistas, minha saúde está em dia graças aos médicos porque, se eu fosse pagar por exames como preventivo, mamografia, realmente não teria condições”, disse.A unidade está localizada na Rua Ademar Aurelino Barreto, 640, Verde Vale, ao lado do G.R.E.S. Unidos do Tigre e funcionará de segunda a sexta, das 08h às 17h.