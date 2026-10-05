ViaLagos revitaliza pintura de faixas e instala novas tachas refletivas na RJ-124 - Divulgação/ViaLagos

ViaLagos revitaliza pintura de faixas e instala novas tachas refletivas na RJ-124Divulgação/ViaLagos

Publicado 05/10/2026 16:37

A ViaLagos está realizando serviço de melhorias na sinalização viária com a implantação de novas tachas refletivas, conhecidas como “olhos de gato” e com a renovação da pintura de faixas na RJ-124, a principal rodovia de acesso à Região dos Lagos no estado do Rio de Janeiro. As atividades serão realizadas até sexta-feira (9), sempre das 07h às 17h.

As tachas refletivas são dispositivos instalados no pavimento para aumentar a visibilidade da rodovia, especialmente à noite, em dias de chuva, neblina ou em trechos com menor iluminação.

Além disso, as tachas funcionam como um complemento à sinalização horizontal, reforçando a orientação visual quando a pintura das faixas tem menor contraste ou quando as condições climáticas dificultam a percepção da via.

A pintura das faixas de sinalização é fundamental para garantir mais segurança e orientação aos motoristas ao longo da rodovia. A renovação da pintura contribui para melhorar a visibilidade da sinalização, especialmente durante a noite e em condições de baixa visibilidade, proporcionando aos usuários uma condução mais segura e previsível.

Haverá interdição de uma faixa de rolamento nos trechos sob intervenção, mas o serviço não causa impacto no trânsito. É necessário respeitar a sinalização e reduzir a velocidade no trecho. Os trabalhos serão iniciados às 7h e têm previsão de término às 17h.

Administrada pela ViaLagos, a Rodovia dos Lagos (RJ-124) é reconhecida nacionalmente pela qualidade de sua infraestrutura. De acordo com o Ranking Nacional da Pesquisa CNT de Rodovias, a via é considerada a melhor do estado do Rio de Janeiro e a 2ª melhor do país. Com 57 quilômetros de extensão, a rodovia conecta a Região Metropolitana à Região dos Lagos, sendo uma das principais rotas turísticas do estado, especialmente durante a alta temporada.

A concessionária mantém investimentos contínuos em conservação, recuperação e modernização da rodovia, com a aplicação de tecnologias e materiais de alta performance, garantindo maior durabilidade do pavimento, além de mais segurança e conforto para os usuários.

Movimento Afaste-se

A ViaLagos também reforça a campanha Movimento Afaste-se, que orienta os motoristas a mudarem de faixa sempre que possível e seguro ao se aproximarem de atendimentos no acostamento. Quando a mudança de faixa não for viável, a recomendação é reduzir a velocidade em até 40 km/h abaixo do limite da via, contribuindo para a segurança dos profissionais que atuam na rodovia.