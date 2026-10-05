ViaLagos revitaliza pintura de faixas e instala novas tachas refletivas na RJ-124Divulgação/ViaLagos
RJ-124 recebe pintura de faixas e novas tachas refletivas
Serviço da ViaLagos acontece até a próxima sexta-feira (9), das 7h às 17h, com interdição de faixas, porém, sem impacto no trânsito
RJ-124 recebe pintura de faixas e novas tachas refletivas
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Teatro Municipal de Saquarema tem programação dupla no final de semana
Na sexta-feira (9), será apresentado o filme "A Caça". Já no sábado (10) e no domingo (11), a peça "Procura-se um Palhaço para sua Criança"
Prefeitura de Saquarema realiza 11ª edição do Encontro de Corais
Encontro acontecerá no Centro de Eventos, no dia 24 de outubro, das 16 às 22 horas. Programação é gratuita e com classificação livre
Ex-prefeita de Saquarema, Manoela Peres é eleita deputada federal
Candidata do PL foi eleita com 117.648 votos, o equivalente a 1,33% dos votos válidos no estado. Manoela recebeu 43.142 votos em Saquarema
Região dos Lagos elege cinco deputados para a Alerj a partir de 2027
Dra. Gabriela e Ana Paula Mendes, de Cabo Frio; Vantoil Martins, de Iguaba; Carlos Russo, de Araruama, e Dr. Pedro Ricardo, de Saquarema, estão entre os 70 eleitos
Dra. Gabriela vota em Cabo Frio após longa campanha
Candidata acompanhou o irmão, Dr. Serginho, antes de votar e destacou caminhada eleitoral durante a manhã deste domingo
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