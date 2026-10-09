Representantes de Areal e Paty do Alferes visitaram Saquarema na terça-feira (6) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Representantes de Areal e Paty do Alferes visitaram Saquarema na terça-feira (6)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/10/2026 18:46

Em um encontro articulado pelo Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, representantes dos municípios de Areal e Paty do Alferes, na região Centro-Sul Fluminense, estiveram, na manhã de terça-feira (6), conhecendo projetos e políticas públicas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca do município de Saquarema.

Recepcionados por Wellington Magalhães, Secretário de Agricultura, Abastecimento e Pesca de Saquarema, George Silva, Secretário de Desenvolvimento Social de Areal; Uberliê Machado, Secretário de Agricultura de Paty do Alferes, e suas respectivas comitivas, foram apresentados a ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, apoio ao pequeno produtor, empreendedorismo, comercialização e capacitação.

Trabalho como referência

“Para nós é um orgulho muito grande ter o trabalho realizado aqui como referência. Essa visita também traz a oportunidade de conhecer outras atividades que podemos implantar no município para que a gente possa avançar cada vez mais no fortalecimento da agricultura familiar”, afirmou Wellington Magalhães, reiterando as parcerias que a Prefeitura mantém com instituições como Fiperj – Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro e Emater – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro, ampliando o acesso dos produtores a capacitação, assistência técnica e novas oportunidades de comercialização.

A Sala do Empreendedor e Produtor Rural, única no estado, é uma dessas conquistas, fruto da parceria com o Sebrae. O espaço concentra atendimento e orientação para quem deseja formalizar ou regularizar uma atividade econômica, auxiliando o empreendedor desde a abertura da empresa, com informações sobre documentação e procedimentos, até orientações relacionadas à regularização e às oportunidades disponíveis para o negócio.

“Em Saquarema, desenvolvemos programas de capacitação e acompanhamento técnico, entre eles o Agente Local de Inovação (ALI) e o programa Quintais Produtivos, desenvolvido em parceria com a Fundação Banco do Brasil. Além das capacitações, realizamos a entrega de equipamentos e insumos para os participantes, como sistemas de irrigação, mudas de árvores frutíferas, caixas d’água, materiais para instalação e equipamentos de proteção individual”, explica Ronald Silveira, analista e gestor de projetos da instituição.

As capacitações incluem temas como desenvolvimento humano, gestão financeira, precificação, comercialização, vendas pelas redes sociais e participação em feiras. O trabalho também envolve assistência técnica dentro das propriedades e orientação sobre boas práticas de produção, o que impressionou os visitantes.

“Viemos conhecer as boas práticas e entender esse movimento que é feito para impulsionar o pequeno produtor”, comentou Uberliê Machado, Secretário de Agricultura de Paty do Alferes.

A troca de experiências também abriu espaço para novas possibilidades de cooperação entre as cidades, especialmente em áreas relacionadas à agricultura familiar, desenvolvimento econômico, capacitação e integração de políticas públicas.

“Fiquei impactado com a maneira como Saquarema tem tratado a pauta socioeconômica, facilitando a vida desse produtor rural e gerando renda. A integração entre os municípios facilita o desenvolvimento das regiões, compartilhando tecnologia e boas práticas”, afirmou George Silva, Secretário de Desenvolvimento Social de Paty do Alferes.

A programação da visita incluiu, ainda, a apresentação de projetos desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, entre eles o Centro Demonstrativo de Produção Agrícola Municipal, a Fazenda Produtiva Consorciada, a Feira do Produtor Rural, a inserção dos produtores rurais nas feiras do município e a Patrulha Mecanizada, que presta apoio às comunidades rurais.