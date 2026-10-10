Saquarema: obras foram realizadas em vias importantes, como a Avenida 1, a RJ-118 e a Avenida Beira-Mar, junto à orla, e entregues em agosto deste anoDivulgação/Ascom
Águas do Rio amplia o sistema de abastecimento de água em Saquarema
Implantação de oito quilômetros de rede beneficia cerca de sete mil pessoas, sendo 800 com acesso à água encanada pela primeira vez
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Dia das Crianças: Terminal de Bacaxá tem interdição parcial para festa
Medida da Preitura de Saquarema acontecerá neste sábado (10) para a comemoração que será realizada na próxima segunda-feira (12) na cidade
Areal e Paty do Alferes visitam Saquarema para troca de experiências
Representantes dos municípios do Centro-Sul Fluminense conheceram projetos e políticas públicas desenvolvidos pela Prefeitura de Saquarema
Saquarema destaca convivência e autonomia no cuidado com idosos
Centro Dia funciona de segunda a sexta-feira com atividades físicas, música, dança, oficinas e acompanhamento especializado gratuito
Frente da direita da Região dos Lagos se une no Rio para alavancar votos
O encontro político reuniu prefeitos, vereadores e parlamentares nesta sexta-feira (9) com foco na mobilização para o segundo turno na Região dos Lagos
Praia de Gravatá é a quarta a receber Bandeira Azul em Saquarema
Selo também foi concedido pela quinta vez consecutiva à Praia de Itaúna e pela segunda vez seguida à Prainha e à Praia da Vila
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