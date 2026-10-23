Polícia Civil prende homem por agredir a companheira e tentar incendiar a residência em Saquarema - Reprodução/PCERJ

Polícia Civil prende homem por agredir a companheira e tentar incendiar a residência em SaquaremaReprodução/PCERJ

Publicado 23/10/2026 18:29

Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) e da 82ª DP (Maricá), em rápida ação, prenderam, na última quarta-feira (21), um homem por agressão física à companheira e por ameaçar incendiar a residência. Ele foi preso em Saquarema , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

A rápida ação policial



Segundo informações da Polícia Civil, em diligências de rotina na região, os agentes foram abordados pela vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro e ameaçada de ter a residência incendiada.

Diante da gravidade da ocorrência relatada, os policiais realizaram uma busca e capturaram o homem, que estava visivelmente alterado.



Conforme apurado pelos agentes da Polícia Civil, o homem havia quebrado objetos no interior da casa, retirado o registro do botijão de gás e tentado atear fogo no imóvel com um fósforo.

As ameaças não pararam

De acordo com informações da Polícia Civil, durante a condução à delegacia, o homem voltou a ameaçar a vítima na presença dos agentes policiais. Ele foi preso em flagrante e a identidade do homem não foi revelada.