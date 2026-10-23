Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) e da 82ª DP (Maricá), em rápida ação, prenderam, na última quarta-feira (21), um homem por agressão física à companheira e por ameaçar incendiar a residência. Ele foi preso em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.
A rápida ação policial
Segundo informações da Polícia Civil, em diligências de rotina na região, os agentes foram abordados pela vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro e ameaçada de ter a residência incendiada.
Diante da gravidade da ocorrência relatada, os policiais realizaram uma busca e capturaram o homem, que estava visivelmente alterado.
Conforme apurado pelos agentes da Polícia Civil, o homem havia quebrado objetos no interior da casa, retirado o registro do botijão de gás e tentado atear fogo no imóvel com um fósforo.
As ameaças não pararam
De acordo com informações da Polícia Civil, durante a condução à delegacia, o homem voltou a ameaçar a vítima na presença dos agentes policiais. Ele foi preso em flagrante e a identidade do homem não foi revelada.
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