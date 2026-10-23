Curso de capacitação de consultoria de imagem tem inscrições prorrogadas em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema prorroga inscrições da capacitação de consultoria de imagem
São oferecidas 15 vagas voltadas para a qualificação profissional de jovens e adultos. O curso, em parceria com o SENAC, é gratuito
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