Curso de capacitação de consultoria de imagem tem inscrições prorrogadas em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Curso de capacitação de consultoria de imagem tem inscrições prorrogadas em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/10/2026 18:34

A Prefeitura de Saquarema , por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e em parceria com o SENAC, prorrogou até às 16h de sexta-feira (23) as inscrições para o curso gratuito de Consultoria de Imagem. São oferecidas 15 vagas voltadas para a qualificação profissional de jovens e adultos do município.

A formação aborda desde análise de biotipo e coloração pessoal pelo método sazonal expandido até montagem de looks, personal shopping e precificação de serviços, preparando o aluno para atuar na orientação de estilo e imagem pessoal.

Além da consultoria de imagem, a prefeitura tem oferecido outros cursos de capacitação. Com inscrições já encerradas, a população teve oportunidade de se inscrever para treinamentos de design de sobrancelhas, ecoturismo, primeiros socorros, primeiros passos para empreender, prática de cabeleireiro, barbeiro e educação financeira.

“Investir na qualificação profissional é transformar vidas. Esse curso vai muito além da moda e do estilo: ele gera autonomia, resgata a autoestima e dá ferramentas para que nossos jovens e adultos se posicionem no mercado. Queremos que os moradores de Saquarema tenham acesso ao ensino de qualidade do SENAC sem precisar sair da nossa cidade”, afirma a prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.

Com uma carga horária de 60 horas, o curso não exige escolaridade mínima e ocorrerá às terças e quintas, das 8h às 12h. A previsão do início das aulas é 10 de novembro de 2026 e término em 12 de janeiro de 2027.