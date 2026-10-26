Apesar de Lular ter sido reeleito, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em Saquarema - Senado Notícias

Apesar de Lular ter sido reeleito, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em SaquaremaSenado Notícias

Publicado 26/10/2026 19:49

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República do Brasil, neste domingo (25), com 64.256.232 votos, o equivalente a 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 59.826.041 votos, ou 48,21%, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Apesar do resultado nacional favorável a Lula, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em Saquarema , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições presidenciais.

No município, Flávio Bolsonaro ampliou sua votação em 269 votos entre as duas etapas, passando de 44.175 para 44.444. Lula, por sua vez, teve um crescimento de 5.396 votos, saindo de 20.288 no primeiro turno para 25.684 no segundo. Mesmo com o avanço do petista, o candidato do PL manteve a liderança na cidade.

Flávio Bolsonaro liderou nos dois turnos em Saquarema

No primeiro turno, realizado no domingo (4), Flávio Bolsonaro recebeu 64,35% dos votos válidos em Saquarema, enquanto Lula obteve 29,55%. Os demais candidatos à Presidência somaram 4.184 votos.

Já no segundo turno, que aconteceu no domingo (25), Flávio Bolsonaro chegou a 63,38% dos votos válidos. Lula, que disputou o segundo turno com o candidato do PL, alcançou 36,62% dos votos válidos.

A diferença entre os dois candidatos diminuiu ao longo da disputa. No primeiro turno, Flávio teve uma vantagem de 23.887 votos sobre Lula. No segundo, a distância caiu para 18.760 votos, uma redução de 5.127 votos na diferença entre os concorrentes.

Embora tenha acrescentado 269 votos à sua votação, Flávio teve uma queda de 0,97 ponto percentual na participação entre os votos válidos. Lula, por outro lado, aumentou sua votação e avançou 7,07 pontos percentuais, passando de 29,55% para 36,62%.

Comparecimento aumentou no segundo turno

Saquarema registrou 72.443 comparecimentos às urnas no segundo turno, 462 a mais do que na primeira etapa, quando 71.981 eleitores compareceram. Nas duas votações, todas as 283 seções eleitorais do município foram apuradas.

O número de votos válidos também aumentou. No primeiro turno, foram contabilizados 68.647 votos válidos. No segundo, o total chegou a 70.128, uma diferença de 1.481 votos.

Os votos em branco passaram de 1.341, equivalentes a 1,86% do comparecimento no primeiro turno, para 759, ou 1,05%, no segundo. Já os votos nulos diminuíram de 1.993, ou 2,77%, para 1.556, ou 2,15%.

Somadas, as duas categorias tiveram uma redução de 1.019 votos entre as etapas. A queda nos votos brancos e nulos ocorreu ao mesmo tempo que o aumento do comparecimento e dos votos válidos no município.

Abstenções caem entre as duas etapas

O número de eleitores que não compareceram às urnas também diminuiu. No primeiro turno, Saquarema registrou 20.078 abstenções. No segundo, foram 19.622, uma redução de 456 eleitores.

O eleitorado apto a votar apresentou uma pequena variação no período, passando de 92.059 pessoas no primeiro turno para 92.065 no segundo.

Os resultados municipais mostram que, embora Lula tenha conquistado a reeleição no cenário nacional, Flávio Bolsonaro manteve a maior votação em Saquarema nas duas etapas da disputa. A diferença entre os candidatos, no entanto, ficou menor no segundo turno, com o aumento da votação de Lula e a redução dos votos brancos, nulos e das abstenções.