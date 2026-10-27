Casa do Empreendedor de Saquarema recebe duas certificações no Reconhecimento Regional Lagos 2026Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Casa do Empreendedor de Saquarema se destaca em premiação do Sebrae
Instituição saquaremense conquistou o Destaque NPS 2026 e o Destaque Atendimento no Reconhecimento Regional Lagos 2026, em Cabo Frio
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São oferecidas 15 vagas voltadas para a qualificação profissional de jovens e adultos. O curso, em parceria com o SENAC, é gratuito
Homem é preso por agredir mulher e tentar incendiar casa em Saquarema
Agressor havia quebrado objetos no interior da residência, retirado o registro do botijão de gás e tentado atear fogo no imóvel com fósforo
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Com expectativa de 8 mil atendimentos mensais, novo espaço disponibilizará ações de saúde, educação e desenvolvimento de habilidades
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