Casa do Empreendedor de Saquarema recebe duas certificações no Reconhecimento Regional Lagos 2026 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Casa do Empreendedor de Saquarema recebe duas certificações no Reconhecimento Regional Lagos 2026Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/10/2026 20:08

A Casa do Empreendedor de Saquarema foi um dos grandes destaques do Reconhecimento Regional Lagos 2026, premiação realizada, na terça-feira (20), pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em Cabo Frio. O anúncio ocorreu durante o Encontro Regional das Salas do Empreendedor. Na ocasião, a instituição de Saquarema conquistou duas importantes certificações da região: o Destaque NPS 2026, que mede a satisfação e fidelidade dos usuários, e o Destaque Atendimento (PJ Distintos/Empresas Ativas).

As certificações reconhecem a amplitude e a qualidade dos serviços prestados às empresas locais. A premiação é mais uma das validações recebidas pela cidade. Em 2025, a sala do Empreendedor de Saquarema ganhou o Selo Ouro do Sebrae.

Dedicação, carinho e respeito

“Esses prêmios representam o reconhecimento de um trabalho feito com muita dedicação, carinho e respeito aos nossos empreendedores. Saber que o nosso atendimento faz a diferença no dia a dia de quem movimenta a economia de Saquarema nos enche de orgulho e renova a nossa energia para continuar oferecendo o melhor serviço à população”, declarou a Prefeita Lucimar Vidal.

Além do reconhecimento institucional, a excelência no serviço prestado também foi premiada no âmbito individual, com a entrega do prêmio de Destaque de Atendimento por Atendente (PJ Distintos/Empresas Ativas) à profissional Thuanne de Souza Pereira, coordenadora da Casa do Empreendedor de Saquarema. Ela foi premiada pelo compromisso com o apoio ao desenvolvimento econômico e empresarial do município.