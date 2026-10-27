Teatro Mário lago terá quatro eventos no fim de semana em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário lago terá quatro eventos no fim de semana em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/10/2026 20:15

O Teatro Municipal Mário Lago, receberá quatro eventos de estilos variados no próximo final de semana em Saquarema , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Na sexta-feira (30), às 10h, será apresentado o espetáculo “Uma Ato de Amor”. No mesmo dia, às 14h, será ministrada a aula inaugural da Oficina de Teatro Entrando em Cena 2. Já no sábado (31), das 16h às 20h, haverá a apresentação performática de PARÔ – Palhaços Amigos da Região Oceânica, com as criações coletivas a serem apresentadas no domingo (1º), às 16h.

“Uma Ato de Amor”

O espetáculo "Um Ato de Amor " chega em Saquarema para fazer a plateia mergulhar no mundo do nascimento com muito humor, amor e leveza. Depois do espetáculo, haverá uma roda de conversa com Lara Persona para continuar o papo. Com 2 horas de duração e classificação indicativa livre, o evento será na sexta-feira, tem entrada gratuita e a seguinte ficha técnica: Eve Idrissi - direção e elenco, Michel Miudinho - direção musical e música. BRAIA - produção local e Regina - libras.

Oficina de Teatro – Entrando Em Cena 2

Uma experiência de teatro, literatura, criação e imaginação para descobrir talentos, desenvolver a criatividade, criar personagens, experimentar diferentes formas de expressão e vivenciar a construção de um espetáculo. Na oficina, que também acontecerá na sexta-feira, os participantes mergulharão no universo de “A Chapeleira Maluca”, transformando a literatura de Roseana Murray, poeta e escritora brasileira cuja obra é marcada pela imaginação, sensibilidade e força da palavra, em experiência teatral.

Durante o processo, serão trabalhados personagens, cenas, expressão corporal, voz, interpretação e criação coletiva, resultando na montagem de um espetáculo teatral inspirado na obra “A Chapeleira Maluca”. A partir desta aula inaugural, a oficina acontecerá no Espaço Cultural Luz em Cena, na Estrada da Caixa d’Água, 1.380 – Caixa d’Água, Saquarema. “A Chapeleira Maluca” será a obra que conduzirá todo o processo da oficina até a montagem do espetáculo.

As inscrições podem ser feitas pelo número (22) 99720-9726 e mais informações obtidas pelo Instagram @e.c.luzemcena. Com duas horas de duração e classificação indicativa livre, o evento é gratuito e promovido sob a responsabilidade de Débora de Oliveira.

PARÔ - Palhaços Amigos da Região Oceânica

Na apresentação performática de PARÔ - Palhaços Amigos da Região Oceânica, agendada para o sábado, um conjunto de palhaços invade o palco com risos e situações cômicas, criando com o público cenas com temáticas referentes ao mar, plástico e risos. Teatral P.A.R.Ô. é uma experiência que mistura teatro, técnicas circenses, criatividade e muita imaginação. Com o orientador BRAIA, a oficina teatral possibilitará aos participantes criarem cenas coletivas e darem vida a personagens com máscaras recicladas originais da artista plástica Marcia Ohana. Essas criações serão apresentadas, no domingo, igualmente no palco do Teatro Municipal Mário Lago.

A oficina teatral estará aberta ao público com mais de 15 anos, tem o investimento de R$ 25,00, a ser feito pelo Sympla

Os ingressos para a apresentação de domingo também podem ser obtidos pelo mesmo link, por R$ 44,00, R$ 22,00 (meia-entrada) e R$ 20,00 (promocional). Informações podem ser obtidas pelo número (22) 981649893 ou em burgainst.com.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.