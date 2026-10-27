Motoboy foi atropelado por um adolescente em SaquaremaReprodução/A voz saquaremense
Em outro vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver um motociclista, que presenciou o atropelamento, indo atrás do veículo e pedindo para um caminhão fechá-lo em meio à fuga. Antes de impedido pelo caminhão de fugir, o motorista desviou de outros veículos e subiu na calçada, enquanto o motociclista gritava.
O entregador sofreu lesões graves, foi encaminhado a uma unidade de saúde e precisou ser intubado, conforme informações da polícia. A autoridade policial de plantão na ocasião optou por liberar o suspeito e seguir apurando o caso.
De acordo com as informações da polícia, o cliente que recebia a pizza no momento do atropelamento identificou o adolescente como o motorista do veículo. O jovem não teve a identidade e idade divulgadas.
A polícia solicitou perícia e cópia do laudo médico da vítima. A 124ª DP (Saquarema) pretende colher depoimentos de testemunhas para esclarecer como ocorreu o atropelamento e verificar se o adolescente estava sob efeito de álcool ou de outras substâncias.
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