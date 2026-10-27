Motoboy foi atropelado por um adolescente em Saquarema - Reprodução/A voz saquaremense

Motoboy foi atropelado por um adolescente em SaquaremaReprodução/A voz saquaremense

Publicado 27/10/2026 21:38





Em outro vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver um motociclista, que presenciou o atropelamento, indo atrás do veículo e pedindo para um caminhão fechá-lo em meio à fuga. Antes de impedido pelo caminhão de fugir, o motorista desviou de outros veículos e subiu na calçada, enquanto o motociclista gritava. Um motoboy foi atropelado, na noite de domingo (25), por um adolescente na frente de um cliente durante a realização de uma entrega de pizza em Saquarema , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Imagens de uma câmera de segurança, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que o motorista do carro invade a contramão na Rua Joaquim, no bairro da Raia, atropela o rapaz e foge sem socorrer o entregador, que não teve a identidade divulgada.Em outro vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver um motociclista, que presenciou o atropelamento, indo atrás do veículo e pedindo para um caminhão fechá-lo em meio à fuga. Antes de impedido pelo caminhão de fugir, o motorista desviou de outros veículos e subiu na calçada, enquanto o motociclista gritava.

Em seguida, o caminhão alcança o veículo e o jovem é abordado enquanto tenta abandonar o carro. Segundo informações da Polícia Militar, o adolescente foi encaminhado à 118ª DP (Araruama).



O entregador sofreu lesões graves, foi encaminhado a uma unidade de saúde e precisou ser intubado, conforme informações da polícia. A autoridade policial de plantão na ocasião optou por liberar o suspeito e seguir apurando o caso.



De acordo com as informações da polícia, o cliente que recebia a pizza no momento do atropelamento identificou o adolescente como o motorista do veículo. O jovem não teve a identidade e idade divulgadas.



A polícia solicitou perícia e cópia do laudo médico da vítima. A 124ª DP (Saquarema) pretende colher depoimentos de testemunhas para esclarecer como ocorreu o atropelamento e verificar se o adolescente estava sob efeito de álcool ou de outras substâncias.

