Parque Tecnológico de Saquarema abre inscrições para empresas e instituiçõesDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Inscrições para ocupar Parque Tecnológico de Saquarema estão abertas
Prefeitura criou o Parque para fortalecer negócios, incentivar o desenvolvimento e a inovação tecnológica na cidade e na Região dos Lagos
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Motoboy é atropelado por adolescente na contramão em Saquarema
Entregador sofreu lesões graves, foi encaminhado a uma unidade de saúde e está intubado. Caso aconteceu na Rua Joaquim, no bairro da Raia
Teatro Municipal de Saquarema recebe quatro eventos no fim de semana
Programação reúne teatro, oficina de criação e performances circenses entre sexta-feira (30) e domingo (1º). Dois eventos são gratuitos
Casa do Empreendedor de Saquarema se destaca em premiação do Sebrae
Instituição saquaremense conquistou o Destaque NPS 2026 e o Destaque Atendimento no Reconhecimento Regional Lagos 2026, em Cabo Frio
Eleições 2026: Veja como foi a votação do 2º turno em Saquarema
Lula (PT) foi reeleito presidente com 51,79% dos votos válidos, mas Flávio Bolsonaro (PL) venceu na cidade nos dois turnos da disputa
Saquarema prorroga inscrições da capacitação de consultoria de imagem
São oferecidas 15 vagas voltadas para a qualificação profissional de jovens e adultos. O curso, em parceria com o SENAC, é gratuito
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