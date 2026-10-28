Parque Tecnológico de Saquarema abre inscrições para empresas e instituições - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Parque Tecnológico de Saquarema abre inscrições para empresas e instituiçõesDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/10/2026 18:23

O Parque Tecnológico de Saquarema abriu o Chamamento Público nº 008/2026, que vai selecionar empresas e instituições para ocupar as salas do Parque, localizado na Cidade da Educação (antigo Campo de Aviação), no Centro da cidade.

O Parque Tecnológico de Saquarema é um ambiente de inovação que reúne empresas de base tecnológica, startups, instituições de ensino e pesquisa, poder público e talentos. Além da estrutura física, o Parque aproxima empresas, conhecimento e oportunidades.

Criado pela Prefeitura, o Parque foi pensado para fortalecer negócios, incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias e ampliar a presença da inovação em Saquarema e na Região dos Lagos. Ele terá rede de parcerias estratégicas, incubação e aceleração de startups, consultoria e workshops, coworking e salas privativas, pesquisa e desenvolvimento. São 2 mil metros quadrados de área construída, com mais de 15 empresas previstas para os próximos 12 meses, mais de 200 empregos diretos e R$ 12,8 milhões em investimentos previstos.

“No Parque Tecnológico, trabalharemos diversas vocações que retratam a nossa cidade, como a Economia Azul; Esporte, Saúde e Tecnologia; Turismo Tech; Educação e Empreendedorismo; e Cidades Inteligentes. Queremos dar apoio ao desenvolvimento empresarial e mais acesso a um ecossistema de inovação em Saquarema, gerando empregos e renda para a nossa população”, comentou a prefeita Lucimar Vidal.

O envio dos projetos começa em 15 de novembro, seguindo as regras do edital, e a avaliação pelo Comitê Técnico Científico começa em 30 de novembro. A divulgação das primeiras empresas aprovadas está prevista para 10 de dezembro. Em seguida, as aprovadas apresentam a documentação e assinam o Contrato de Ocupação da sala.

Informações e esclarecimentos sobre o chamamento podem ser obtidos exclusivamente pelo e-mail chamamentosaquarema@agenciainova.org.br. O resultado e todos os atos serão publicados no site do Parque Tecnológico.