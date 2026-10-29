5ª edição da FLIS acontecerá de 11 a 20 de novembroDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Realizada pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, a FLIS integra o calendário cultural do município e promove encontros com escritores, oficinas, atividades educativas e atrações culturais para públicos de diferentes idades. A iniciativa também fortalece o trabalho desenvolvido nas escolas municipais, aproximando crianças e jovens dos livros e estimulando o interesse pela leitura.
A feira busca transformar o contato com a literatura em uma experiência acessível e enriquecedora, incentivando o diálogo entre leitores e autores e valorizando a diversidade de gêneros, estilos e expressões literárias. A programação também proporciona momentos de convivência entre famílias e a comunidade, reforçando a importância dos livros para a educação, a criatividade e a formação cidadã.
Desde sua primeira edição, em 2022, a FLIS destaca autores com trajetórias relevantes para a literatura brasileira, tanto nas homenagens quanto nos painéis e encontros promovidos durante o evento. Entre os nomes homenageados em edições anteriores estão Roseana Murray, poeta natural de Saquarema, Pedro Bandeira, Eliane Potiguara e Bia Bedran.
Ao longo de suas edições, a Feira Literária Internacional de Saquarema vem ampliando o espaço dedicado à literatura e à produção cultural, consolidando-se como uma oportunidade de encontro entre escritores, estudantes, educadores e leitores. A iniciativa reafirma o compromisso do município com o acesso à cultura, a valorização dos autores e o incentivo à leitura em todas as fases da vida. A programação completa do evento estará disponível em breve nos canais oficiais da Prefeitura de Saquarema.
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