124ª DP (Saquarema) passa a integrar o 8º Departamento de Polícia de Área do Rio de Janeiro - Reprodução/PCERJ

124ª DP (Saquarema) passa a integrar o 8º Departamento de Polícia de Área do Rio de Janeiro Reprodução/PCERJ

Publicado 29/10/2026 18:58 | Atualizado 29/10/2026 18:58

Saquarema passa a integrar o 8º Departamento de Polícia de Área (DPA) da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, inaugurado, nesta quinta-feira (29). A nova estrutura reúne 12 delegacias de municípios das regiões dos Lagos e Norte Fluminense, abrangendo o território entre Saquarema e Quissamã.

A 124ª Delegacia de Polícia (DP), responsável pelo atendimento no município, faz parte da nova divisão administrativa, que tem como objetivo ampliar a integração entre as unidades policiais e fortalecer o planejamento das ações de combate à criminalidade.

Com sede em Cabo Frio, o 8º DPA ficará sob o comando da delegada Carla Ferrão, que também responde pelo 4º Departamento de Polícia de Área. A nova estrutura reúne sete delegacias que anteriormente pertenciam ao 4º DPA. As demais unidades foram incorporadas do 6º DPA.

Segundo o secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Delmir Gouvea, a reorganização considera as particularidades de cada região e busca ampliar a troca de experiências entre as equipes.

“Cada região do estado tem características muito particulares. Com o 8º DPA, estamos reunindo delegacias que vão se beneficiar muito da troca de experiências e do planejamento. Em pouco tempo, já começaremos a ver os resultados desse trabalho”, afirmou.

Novo departamento terá atuação integrada na região

Os Departamentos de Polícia de Área são responsáveis por coordenar, supervisionar e integrar o trabalho das delegacias distritais em suas respectivas regiões. Entre as atribuições estão o planejamento de operações, a distribuição de policiais, viaturas e equipamentos e o acompanhamento dos indicadores criminais de cada município.

A proposta é direcionar os recursos e as estratégias de investigação de acordo com as demandas locais, além de facilitar a articulação entre a Polícia Civil e outras forças de segurança.

À frente do 8º DPA, a delegada Carla Ferrão afirmou que a proximidade entre as unidades permitirá aprimorar o planejamento e ampliar a capacidade operacional da corporação.

“A criação do 8º DPA nos permitirá trabalhar de forma ainda mais integrada e estratégica, aproximando unidades que enfrentam desafios semelhantes e potencializando a capacidade operacional da Polícia Civil na região. Vamos atuar com planejamento, inteligência e análise permanente dos indicadores criminais, direcionando esforços e recursos para onde forem mais necessários”, declarou.

Além da 124ª DP, de Saquarema, o novo departamento reúne outras 11 unidades policiais, como 118ª DP (Araruama), 124ª DP (Saquarema), 125ª DP (São Pedro da Aldeia), 126ª DP (Cabo Frio), 127ª DP (Armação dos Búzios), 129ª DP (Iguaba Grande), 132ª DP (Arraial do Cabo), 121ª DP (Casimiro de Abreu), 122ª DP (Conceição de Macabu), 123ª DP (Macaé), 128ª DP (Rio das Ostras) e 130ª DP (Quissamã).