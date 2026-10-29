124ª DP (Saquarema) passa a integrar o 8º Departamento de Polícia de Área do Rio de Janeiro Reprodução/PCERJ
Saquarema passa a integrar o 8º Departamento de Polícia de Área do Rio
Nova estrutura da Polícia Civil, com sede em Cabo Frio, foi inaugurada nesta quinta-feira (29) e reúne delegacias de Saquarema a Quissamã
Saquarema passa a integrar o 8º Departamento de Polícia de Área do Rio
Nova estrutura da Polícia Civil, com sede em Cabo Frio, foi inaugurada nesta quinta-feira (29) e reúne delegacias de Saquarema a Quissamã
Feira Literária Internacional de Saquarema acontece em novembro
5ª edição do evento será realizada de 11 a 20 de novembro com programação diversificada e entrada gratuita, no Campo de Aviação, no Centro
Inscrições para ocupar Parque Tecnológico de Saquarema estão abertas
Prefeitura criou o Parque para fortalecer negócios, incentivar o desenvolvimento e a inovação tecnológica na cidade e na Região dos Lagos
Motoboy é atropelado por adolescente na contramão em Saquarema
Entregador sofreu lesões graves, foi encaminhado a uma unidade de saúde e está intubado. Caso aconteceu na Rua Joaquim, no bairro da Raia
Teatro Municipal de Saquarema recebe quatro eventos no fim de semana
Programação reúne teatro, oficina de criação e performances circenses entre sexta-feira (30) e domingo (1º). Dois eventos são gratuitos
Casa do Empreendedor de Saquarema se destaca em premiação do Sebrae
Instituição saquaremense conquistou o Destaque NPS 2026 e o Destaque Atendimento no Reconhecimento Regional Lagos 2026, em Cabo Frio
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