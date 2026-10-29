Projeto Escola que Lê distribui livros para estudantes de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Mais artigos de Karen Rodrigues
Karen Rodrigues
O incentivo à leitura começa nas escolas e pode chegar também às famílias. Em Saquarema, o projeto Escola que Lê chega ao último trimestre de 2026, próximo a alcançar a meta estabelecida no início do ano de beneficiar cerca de 20 mil estudantes da rede municipal em 2026, com a entrega de sacolas literárias contendo quatro livros selecionados de acordo com a faixa etária. A iniciativa alcança cerca de 80 unidades escolares, da Educação Infantil à Educação de Jovens e Adultos (EJA) e propõe aproximar crianças, adolescentes, jovens e adultos dos livros e incorporar a leitura à rotina diária.
fotogaleria
Projeto Escola que Lê distribui livros para estudantes de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Projeto Escola que Lê distribui livros para estudantes de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Projeto Escola que Lê distribui livros para estudantes de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Projeto Escola que Lê distribui livros para estudantes de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema


A seleção dos títulos por faixa etária permite que as atividades sejam adequadas às diferentes etapas de ensino, respeitando os interesses e as experiências dos estudantes. Na escola, a leitura também oferece oportunidades para que os estudantes conheçam diferentes realidades, desenvolvam o pensamento crítico e construam repertório para acompanhar os conteúdos de outras disciplinas.

Organizando ideias

“O contato frequente com livros contribui para o desenvolvimento do vocabulário, da interpretação de textos, da escrita e da capacidade de organizar ideias. A iniciativa não só forma novos leitores como abre espaço para a criatividade e, quem sabe, vamos revelar novos escritores por meio dessas atividades que acontecem ao longo de todo o ano com os concursos de poesia e o Prêmio Roseana Murray, por exemplo”, comentou a Prefeita de Saquarema Lucimar Vidal.

Nesta vertente, o município prepara-se para realizar mais uma edição da Feira Literária Internacional de Saquarema, programada para acontecer no mês de novembro. Durante a FLIS, o público tem a possibilidade de interagir com autores brasileiros e internacionais, em painéis e rodas de conversa, em um evento que promove a cultura e literatura para todas as idades.