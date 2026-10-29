Filhote de lobo-marinho foi resgatado em JaconéNilton Gibão/Guarda Ambiental de Saquarema
Filhote de lobo-marinho é resgatado debilitado em praia de Saquarema
Animal é um macho, da espécie Arctocephalus australis, com cerca de um ano de idade. Ele foi encontrado em meio à vegetação de cactos
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Projeto Escola que Lê beneficia quase 20 mil estudantes de Saquarema
Iniciativa da Prefeitura incentiva a leitura dos alunos dentro e fora de sala de aula com a distribuição gratuita de livros adequados a diferentes faixas etárias
Saquarema passa a integrar o 8º Departamento de Polícia de Área do Rio
Nova estrutura da Polícia Civil, com sede em Cabo Frio, foi inaugurada nesta quinta-feira (29) e reúne delegacias de Saquarema a Quissamã
Feira Literária Internacional de Saquarema acontece em novembro
5ª edição do evento será realizada de 11 a 20 de novembro com programação diversificada e entrada gratuita, no Campo de Aviação, no Centro
Inscrições para ocupar Parque Tecnológico de Saquarema estão abertas
Prefeitura criou o Parque para fortalecer negócios, incentivar o desenvolvimento e a inovação tecnológica na cidade e na Região dos Lagos
Motoboy é atropelado por adolescente na contramão em Saquarema
Entregador sofreu lesões graves, foi encaminhado a uma unidade de saúde e está intubado. Caso aconteceu na Rua Joaquim, no bairro da Raia
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