Filhote de lobo-marinho foi resgatado em Jaconé - Nilton Gibão/Guarda Ambiental de Saquarema

Filhote de lobo-marinho foi resgatado em JaconéNilton Gibão/Guarda Ambiental de Saquarema

Publicado 29/10/2026 21:03

Um filhote de lobo-marinho-sul-americano foi resgatado, na terça-feira (27), na Praia de Jaconé, em Saquarema , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O animal foi encontrado bastante debilitado, magro e com pouca capacidade de reação em meio à vegetação de cactos.

A Guarda Ambiental de Saquarema foi acionada, mas quando os agentes chegaram ao local, verificaram que o filhote estava em uma área da praia pertencente à Econservation, empresa responsável técnica pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) no Estado do Rio de Janeiro.

Segundo o Coordenador da Guarda Ambiental de Saquarema, Jefferson Pereira, a equipe entrou em contato com a Econservation, que foi até o local resgatar o animal e levá-lo para a reabilitação.

A avaliação veterinária do programa Econservation informou que o animal é um macho da espécie Arctocephalus australis, com cerca de um ano de idade.

De acordo com informações, o animal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação e Despetrolização (CRD), em Maricá, onde receberá os cuidados necessários para se recuperar e, se possível, retornar à natureza em segurança.

Caso encontre animais marinhos encalhados, debilitados ou mortos, a equipe de monitoramento orienta acioná-los pelo telefone 0800 999 5151.

