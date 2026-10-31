Saquarema terá tempo instável no fim de semana e possibilidade de chuva no feriado - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema terá tempo instável no fim de semana e possibilidade de chuva no feriadoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 31/10/2026 10:51

A cidade de Saquarema , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, deve ter um fim de semana de temperaturas amenas e variação de nebulosidade. Entre este sábado (31) e segunda-feira (2), feriado de Finados, a previsão aponta possibilidade de chuva em diferentes momentos, principalmente no início da próxima semana.

No sábado (31), o município deve registrar períodos de sol entre nuvens ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva passageiras à noite. As temperaturas ficam entre 22°C e 25°C, de acordo com o Climatempo, com rajadas de vento de até 42km/h.

Já no domingo (1º), a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, mas com períodos de céu nublado. À noite, o céu deve estar encoberto com muitas nuvens, sem possibilidade de chuva. Os termômetros devem marcar mínimas próximas de 21°C e máximas entre 25°C e os ventos podem chegar a 43km/h.

Feriado de Finados

Na segunda-feira (2), a instabilidade pode ganhar força em Saquarema. O Climatempo indica que o sol estará entre nuvens e há possibilidade de chuva na parte da tarde e à noite, previsão de cerca de 1.5mm. As temperaturas devem variar entre 22°C e 28°C.

A previsão para o feriado ainda está instável, especialmente em relação à quantidade de chuva esperada. Por isso, as condições meteorológicas podem sofrer alterações até a data.