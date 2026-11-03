Saquarema participa de painel internacional sobre cidades inteligentes na EspanhaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Mais artigos de Karen Rodrigues
Karen Rodrigues
A experiência com o uso de ferramentas tecnológicas na gestão urbana em Saquarema estará na pauta de um encontro entre representantes de cidades do Brasil, do Canadá, da Espanha e da Índia. O evento é parte da programação do Citiverse Council, uma plataforma internacional sobre novas tecnologias aplicadas ao planejamento urbano, que ocorre durante o Smart City Expo World Congress (Congresso Mundial de Cidades Inteligentes), desta terça-feira (3) até quinta-feira (5), em Barcelona, na Espanha.
LEIA MAIS: Saquarema: conheça a cidade considerada o Maracanã do Surfe

O representante de Saquarema no Citiverse Council será o Secretário Municipal de Urbanismo, Felipe Araújo. O arquiteto e urbanista vai falar sobre a experiência com o GeoSaquá, plataforma de geoprocessamento da Prefeitura de Saquarema, que integra diversos mapas interativos com informações sobre a cidade e completa um ano de lançamento em novembro. Araújo também vai comentar sobre os avanços trazidos pelo Sistema de Urbanismo e Fiscalização de Saquarema (SURFS), plataforma para licenciamento urbanístico 100% on-line.

O Secretário de Urbanismo de Saquarema também fará parte de uma missão internacional organizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro (SEBRAE-RJ) na Smart City Expo World Congress. Ao todo, 20 gestores públicos do estado do Rio integrarão o grupo selecionado pelo SEBRAE-RJ que estará no congresso, considerado um dos mais importantes encontros internacionais sobre cidades inteligentes, com a participação de mais de 27 mil profissionais.

Aprender com experiências bem-sucedidas

“Participar desse evento é uma forma de trocar experiências e de discutir a aplicação de tecnologias para a melhoria do planejamento e da gestão urbana. Então, além de dar visibilidade internacional para iniciativas desenvolvidas aqui em Saquarema, poderemos aprender com experiências bem-sucedidas em outras cidades do mundo”, declarou o Secretário Felipe Araújo.

A presença no evento internacional ganha ainda mais relevância por ocorrer em um momento de avanços na modernização da gestão municipal. Recentemente, Saquarema foi a única cidade do estado do Rio selecionada para integrar o Programa Cidades + Inteligentes, do Ministério das Cidades. Representantes do município estiveram em São Paulo para uma oficina sobre o programa e agora desenvolvem um plano para orientar os próximos passos da transformação digital em Saquarema.