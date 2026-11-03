Saquarema participa de painel internacional sobre cidades inteligentes na EspanhaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
O representante de Saquarema no Citiverse Council será o Secretário Municipal de Urbanismo, Felipe Araújo. O arquiteto e urbanista vai falar sobre a experiência com o GeoSaquá, plataforma de geoprocessamento da Prefeitura de Saquarema, que integra diversos mapas interativos com informações sobre a cidade e completa um ano de lançamento em novembro. Araújo também vai comentar sobre os avanços trazidos pelo Sistema de Urbanismo e Fiscalização de Saquarema (SURFS), plataforma para licenciamento urbanístico 100% on-line.
O Secretário de Urbanismo de Saquarema também fará parte de uma missão internacional organizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro (SEBRAE-RJ) na Smart City Expo World Congress. Ao todo, 20 gestores públicos do estado do Rio integrarão o grupo selecionado pelo SEBRAE-RJ que estará no congresso, considerado um dos mais importantes encontros internacionais sobre cidades inteligentes, com a participação de mais de 27 mil profissionais.
Aprender com experiências bem-sucedidas
A presença no evento internacional ganha ainda mais relevância por ocorrer em um momento de avanços na modernização da gestão municipal. Recentemente, Saquarema foi a única cidade do estado do Rio selecionada para integrar o Programa Cidades + Inteligentes, do Ministério das Cidades. Representantes do município estiveram em São Paulo para uma oficina sobre o programa e agora desenvolvem um plano para orientar os próximos passos da transformação digital em Saquarema.
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