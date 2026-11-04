- Open Nacional de Futevôlei movimenta Saquarema no próximo fim de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Entre os competidores que estarão na Barrinha neste fim de semana, está um dos melhores jogadores de futevôlei do mundo. Natural de São Fidélis, no Norte do Rio, Tavinho, que faz dupla com Gui e lidera o ranking nacional da categoria, é conhecido como o “CR7 do futevôlei”, em uma referência ao futebolista português Cristiano Ronaldo.
O Open Nacional de Futevôlei é mais do que um simples campeonato; é uma oportunidade para o público, em geral, praticar o esporte. Na sexta-feira, às 16h, haverá na Praia da Barrinha uma clínica de futevôlei realizada pelo programa Atletas do Futuro, da Prefeitura de Saquarema. Um pouco antes, às 15h, será realizada uma iniciativa de educação ambiental promovida pelo Programa Bandeira Azul.
Respeito ao meio ambiente
A Prefeitura de Saquarema também espera movimentar a economia da cidade com o campeonato. A expectativa é que atletas, parentes e torcedores consumam nos hotéis e restaurantes do município, contribuindo para geração de emprego e renda para a região. Não importa quem vença a competição, todos saem ganhando. O Open Nacional de Futevôlei tem entrada gratuita.
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