- Open Nacional de Futevôlei movimenta Saquarema no próximo fim de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

- Open Nacional de Futevôlei movimenta Saquarema no próximo fim de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/11/2026 19:35

A cidade de Saquarema sedia, a partir desta sexta-feira (6), a 4ª etapa do Open Nacional de Futevôlei, o campeonato brasileiro da categoria. Ao todo, cerca de 200 atletas participarão da competição, que tem apoio da Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, e reunirá alguns dos nomes mais importantes do esporte nacional em uma arena na Praia da Barrinha até o domingo (8).

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Entre os competidores que estarão na Barrinha neste fim de semana, está um dos melhores jogadores de futevôlei do mundo. Natural de São Fidélis, no Norte do Rio, Tavinho, que faz dupla com Gui e lidera o ranking nacional da categoria, é conhecido como o “CR7 do futevôlei”, em uma referência ao futebolista português Cristiano Ronaldo.



O Open Nacional de Futevôlei é mais do que um simples campeonato; é uma oportunidade para o público, em geral, praticar o esporte. Na sexta-feira, às 16h, haverá na Praia da Barrinha uma clínica de futevôlei realizada pelo programa Atletas do Futuro, da Prefeitura de Saquarema. Um pouco antes, às 15h, será realizada uma iniciativa de educação ambiental promovida pelo Programa Bandeira Azul. Entre os competidores que estarão na Barrinha neste fim de semana, está um dos melhores jogadores de futevôlei do mundo. Natural de São Fidélis, no Norte do Rio, Tavinho, que faz dupla com Gui e lidera o ranking nacional da categoria, é conhecido como o “CR7 do futevôlei”, em uma referência ao futebolista português Cristiano Ronaldo.O Open Nacional de Futevôlei é mais do que um simples campeonato; é uma oportunidade para o público, em geral, praticar o esporte. Na sexta-feira, às 16h, haverá na Praia da Barrinha uma clínica de futevôlei realizada pelo programa Atletas do Futuro, da Prefeitura de Saquarema. Um pouco antes, às 15h, será realizada uma iniciativa de educação ambiental promovida pelo Programa Bandeira Azul.

Respeito ao meio ambiente

“Sediar o Open Nacional de Futevôlei é uma prova de que Saquarema é a cidade de todos os esportes. Este evento serve para que adeptos do futevôlei tenham contato com seus ídolos, mas também é uma forma de reforçarmos nosso compromisso com o respeito ao meio ambiente. Será um momento muito especial para saquaremenses e turistas”, afirmou a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.



A Prefeitura de Saquarema também espera movimentar a economia da cidade com o campeonato. A expectativa é que atletas, parentes e torcedores consumam nos hotéis e restaurantes do município, contribuindo para geração de emprego e renda para a região. Não importa quem vença a competição, todos saem ganhando. O Open Nacional de Futevôlei tem entrada gratuita.