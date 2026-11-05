Clínica do Homem e do Idoso conta com estrutura para o diagnóstico e o tratamento de doenças urológicaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Após realizar os exames necessários para confirmar o diagnóstico, Leonardo passou por uma cirurgia para retirada da próstata. Hoje, está livre da doença e mantém o acompanhamento médico regular.
“Eu nem imaginava. Fiz o exame só por conta da insistência da minha esposa mesmo. Foram momentos difíceis, mas tudo correu bem. O tratamento foi rápido, logo fiz a cirurgia para retirada da próstata. Hoje, somente preciso fazer exames regulares de PSA para monitorar”, conta.
A experiência de Leonardo reforça a importância de procurar os serviços de saúde, mesmo quando não há sintomas. A falta de informação e o preconceito ainda são obstáculos para o diagnóstico precoce. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), 17.258 homens morreram em decorrência do câncer de próstata no Brasil em 2023. Para o período de 2026 a 2028, a estimativa é de 77.920 novos casos da doença por ano no país.
Atendimento começa na atenção primária
Em funcionamento desde meados de 2025, a unidade é uma das pioneiras nesse modelo de atendimento no estado do Rio de Janeiro. Atualmente, realiza cerca de mil atendimentos por mês. Até setembro deste ano, foram feitos mais de mil exames e aproximadamente 60 procedimentos, entre cistoscopias, ultrassonografias e biópsias.
A estrutura também contribuiu para reduzir o tempo de espera por exames. Segundo o urologista Gwyer Borges, responsável técnico pelos atendimentos relacionados à saúde do homem na clínica, procedimentos como biópsias, que anteriormente podiam levar até seis meses para serem realizados, agora são feitos em cerca de duas semanas.
“Os homens que moram em Saquarema contam hoje com uma estrutura diferenciada para diagnóstico e tratamento do câncer de próstata e de outras doenças. Aqui, os pacientes são acolhidos pelos médicos. Não há motivos para ter qualquer tipo de preconceito”, afirma o especialista.
Prevenção e diagnóstico precoce
Um dos exames utilizados nessa investigação é o PSA, realizado por meio de coleta de sangue, que mede a quantidade de uma proteína produzida pela próstata. Quando os resultados indicam alterações, o médico pode solicitar outros exames, como o toque retal, para avaliar possíveis mudanças na glândula. A necessidade de cada procedimento depende da avaliação individual do especialista.
Para Borges, o preconceito em relação ao diagnóstico do câncer de próstata vem sendo superado, mas ainda é necessário ampliar a conscientização e incentivar os homens a cuidarem da própria saúde.
Ação do Novembro Azul
A iniciativa busca ampliar o acesso à informação e estimular os homens a procurar os serviços de saúde, reforçando que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para aumentar as chances de tratamento e recuperação.
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