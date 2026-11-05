Clínica do Homem e do Idoso conta com estrutura para o diagnóstico e o tratamento de doenças urológica - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Clínica do Homem e do Idoso conta com estrutura para o diagnóstico e o tratamento de doenças urológicaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/11/2026 17:45

A rede municipal de saúde de Saquarema conta com uma estrutura especializada para o diagnóstico e o tratamento do câncer de próstata e de outras doenças urológicas. Na Clínica do Homem e do Idoso os pacientes têm acesso a consultas, exames e procedimentos que contribuem para a identificação precoce de doenças e para a redução do tempo de espera. O serviço é um dos destaques da campanha Novembro Azul, que alerta para a importância dos cuidados com a saúde masculina.

Um dos pacientes atendidos pela rede municipal é o autônomo Leonardo Silva. Aos 39 anos, ele procurou a Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Rio Seco após se machucar durante uma partida de futebol. Na ocasião, a esposa insistiu para que ele solicitasse um exame de PSA (Antígeno Prostático Específico), utilizado na avaliação da saúde da próstata. O resultado indicou a possibilidade de câncer.



Após realizar os exames necessários para confirmar o diagnóstico, Leonardo passou por uma cirurgia para retirada da próstata. Hoje, está livre da doença e mantém o acompanhamento médico regular.



“Eu nem imaginava. Fiz o exame só por conta da insistência da minha esposa mesmo. Foram momentos difíceis, mas tudo correu bem. O tratamento foi rápido, logo fiz a cirurgia para retirada da próstata. Hoje, somente preciso fazer exames regulares de PSA para monitorar”, conta.



A experiência de Leonardo reforça a importância de procurar os serviços de saúde, mesmo quando não há sintomas. A falta de informação e o preconceito ainda são obstáculos para o diagnóstico precoce. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), 17.258 homens morreram em decorrência do câncer de próstata no Brasil em 2023. Para o período de 2026 a 2028, a estimativa é de 77.920 novos casos da doença por ano no país.

Atendimento começa na atenção primária

Em Saquarema, o atendimento começa nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), onde as equipes são orientadas a identificar possíveis sinais de doenças urológicas, como dificuldade para urinar, ardência, perda de controle da urina ou presença de sangue. Quando há suspeita de câncer de próstata ou de outras alterações, o paciente é encaminhado à Clínica do Homem e do Idoso, onde recebe avaliação especializada e pode realizar os exames e procedimentos indicados.



Em funcionamento desde meados de 2025, a unidade é uma das pioneiras nesse modelo de atendimento no estado do Rio de Janeiro. Atualmente, realiza cerca de mil atendimentos por mês. Até setembro deste ano, foram feitos mais de mil exames e aproximadamente 60 procedimentos, entre cistoscopias, ultrassonografias e biópsias.



A estrutura também contribuiu para reduzir o tempo de espera por exames. Segundo o urologista Gwyer Borges, responsável técnico pelos atendimentos relacionados à saúde do homem na clínica, procedimentos como biópsias, que anteriormente podiam levar até seis meses para serem realizados, agora são feitos em cerca de duas semanas.



“Os homens que moram em Saquarema contam hoje com uma estrutura diferenciada para diagnóstico e tratamento do câncer de próstata e de outras doenças. Aqui, os pacientes são acolhidos pelos médicos. Não há motivos para ter qualquer tipo de preconceito”, afirma o especialista.

Prevenção e diagnóstico precoce

O urologista explica que homens com histórico familiar de câncer de próstata devem procurar orientação médica a partir dos 45 anos. Para aqueles que não têm parentes com a doença, a recomendação é iniciar a avaliação aos 50 anos.



Um dos exames utilizados nessa investigação é o PSA, realizado por meio de coleta de sangue, que mede a quantidade de uma proteína produzida pela próstata. Quando os resultados indicam alterações, o médico pode solicitar outros exames, como o toque retal, para avaliar possíveis mudanças na glândula. A necessidade de cada procedimento depende da avaliação individual do especialista.



Para Borges, o preconceito em relação ao diagnóstico do câncer de próstata vem sendo superado, mas ainda é necessário ampliar a conscientização e incentivar os homens a cuidarem da própria saúde.

Ação do Novembro Azul

Como parte da programação do Novembro Azul, a Clínica do Homem e do Idoso promoverá, na quinta-feira (12), uma iniciativa de conscientização sobre os cuidados com a saúde masculina. A atividade contará com a participação de representantes dos programas municipais de saúde bucal e de combate ao tabagismo.



A iniciativa busca ampliar o acesso à informação e estimular os homens a procurar os serviços de saúde, reforçando que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para aumentar as chances de tratamento e recuperação.