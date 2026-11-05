GeoSaquá ajuda a controlar a expansão da cidade e orienta os investimentos públicos e privados - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

GeoSaquá ajuda a controlar a expansão da cidade e orienta os investimentos públicos e privadosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/11/2026 18:29

Pioneira na região, a plataforma GeoSaquá utiliza o geoprocessamento, conjunto de técnicas computacionais usado para coletar, armazenar, processar e analisar informações georreferenciadas. Na prática, o sistema realiza o cruzamento automatizado de dados espaciais com indicadores sociais e demográficos do IBGE combinados a pesquisas locais. Essa tecnologia de suporte técnico orienta a tomada de decisões em diferentes frentes da gestão pública e do setor privado.Com um ano de lançamento, o GeoSaquá tem sido decisivo em diversas áreas municipais. Na saúde pública, o cruzamento de dados demográficos e geográficos permitiu identificar exatamente onde implantar novas Unidades Básicas de Saúde (ESFs) para atender regiões com maior demanda populacional. Na Defesa Civil, a tecnologia otimizou o mapeamento e a espacialização de áreas de risco, acelerando a resposta a ocorrências e reforçando a prevenção de desastres. Além disso, a plataforma já vem orientando ações estratégicas no turismo, na habitação e na preservação de unidades de conservação ambiental em Saquarema.“O crescimento econômico acelerado vindo dos royalties é uma grande oportunidade, mas exige responsabilidade com o futuro. Não basta investir recursos; é preciso saber exatamente onde e como investir para transformar receita temporária em qualidade de vida permanente. O GeoSaquá é o nosso guia estratégico para garantir que cada nova escola, unidade de saúde ou obra de infraestrutura chegue a quem mais precisa, protegendo nosso meio ambiente e mantendo Saquarema como um lugar seguro e ordenado para se viver”, afirma a Prefeita Lucimar Vidal.O controle do crescimento urbano está diretamente ligado à qualidade de vida e é indispensável para garantir que a cidade cresça de maneira ordenada, evitando o esgotamento dos serviços essenciais e protegendo recursos ambientais estratégicos. A plataforma também facilita o acesso à informação ao disponibilizar mapas, painéis e dados públicos gratuitamente, promovendo a transparência e colocando o cidadão no centro do debate sobre o desenvolvimento do seu bairro.“Esse primeiro ano provou o impacto real da ferramenta na rotina da cidade. Receber prêmios pelo país é um grande orgulho, mas o marco principal é colocar a tecnologia a serviço da população. Quando abrimos mapas e indicadores de forma pública e sem custo, tiramos o debate técnico de quatro paredes e damos ao morador o poder de entender e acompanhar de perto o desenvolvimento do seu próprio bairro”, destaca o Secretário de Urbanismo, Felipe Araujo.”O pioneirismo tecnológico com a plataforma rendeu à cidade projeção e prêmios nos principais fóruns de inovação do país. O GeoSaquá conquistou o Prêmio Cidades Inteligentes, que incentiva prefeituras a adotarem ferramentas de inovação na administração. A iniciativa também ganhou visibilidade técnica nacional ao ser apresentada na MundoGEO Connect, a maior feira de inteligência geográfica da América Latina, consolidando Saquarema como referência regional em transformação digital e governança espacial.