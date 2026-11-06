Juan da Conceição Martins, de Saquarema, morreu na quinta-feira (5) - Reprodução/Redes Sociais

Juan da Conceição Martins, de Saquarema, morreu na quinta-feira (5)Reprodução/Redes Sociais

Publicado 06/11/2026 14:38

motoboy Juan da Conceição Martins , morador do distrito de Sampaio Corrêa, em Saquarema, morreu, nesta quinta-feira (5), 11 dias após ser atropelado enquanto realizava uma entrega no bairro da Raia. O acidente aconteceu na noite de domingo (25), na Rua Joaquim Vieira, quando o jovem estava em pé, ao lado da motocicleta, aguardando a conclusão de uma entrega, e foi atingido por um carro que invadiu a contramão.





Com a força do impacto, Juan foi arrastado pelo asfalto por alguns metros. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado a uma unidade de saúde, onde precisou passar por uma cirurgia em decorrência de um traumatismo craniano. Apesar dos esforços da equipe médica, o entregador não resistiu à gravidade dos ferimentos.



A morte do jovem foi confirmada nesta quinta-feira, causando comoção entre familiares, amigos e pessoas que conviviam com ele. Juan era conhecido pelo bom humor e pelos sorrisos, segundo homenagens publicadas nas redes sociais. LEIA MAIS: Saquarema: conheça a cidade considerada o Maracanã do Surfe Com a força do impacto, Juan foi arrastado pelo asfalto por alguns metros. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado a uma unidade de saúde, onde precisou passar por uma cirurgia em decorrência de um traumatismo craniano. Apesar dos esforços da equipe médica, o entregador não resistiu à gravidade dos ferimentos.A morte do jovem foi confirmada nesta quinta-feira, causando comoção entre familiares, amigos e pessoas que conviviam com ele. Juan era conhecido pelo bom humor e pelos sorrisos, segundo homenagens publicadas nas redes sociais.

Motorista fugiu após atropelamento

O caso ganhou repercussão após a circulação de imagens de câmeras de segurança que registraram o momento do atropelamento. As gravações mostram o veículo invadindo a contramão e atingindo o entregador. Em seguida, o motorista deixa o local sem prestar socorro à vítima.



Outro vídeo que circulou nas redes sociais mostra a tentativa de fuga do condutor. Um motociclista que presenciou o acidente seguiu o carro e pediu ajuda a um caminhão para impedir que o motorista escapasse. Durante a perseguição, o veículo chegou a desviar de outros automóveis e subir na calçada.



O caminhão conseguiu alcançar o carro, e o motorista foi abordado quando tentava abandonar o veículo. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar na ocasião, o suspeito era um adolescente e foi encaminhado à 118ª DP (Araruama).



Na delegacia, a autoridade policial de plantão decidiu liberar o jovem, enquanto as circunstâncias do atropelamento continuavam sendo investigadas. O cliente que recebia a entrega no momento do acidente também teria identificado o adolescente como o condutor do automóvel.

Investigação deve apurar homicídio culposo no trânsito

Segundo o delegado Vilson de Almeida, a investigação deve passar a apurar o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com causas de aumento de pena pela ausência de habilitação do condutor e pela falta de prestação de socorro à vítima. A atualização foi realizada com base no artigo 302, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Segundo o delegado, o autor do atropelamento foi ouvido pela polícia e afirmou que não teve a intenção de provocar o acidente. Em depoimento, ele declarou que perdeu o controle do veículo antes de atingir o entregador.

A investigação continua em andamento. De acordo com Vilson de Almeida, a Polícia Civil ainda está ouvindo testemunhas e buscando imagens que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do atropelamento.