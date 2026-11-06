6ª Mostra de Dança começou na quinta-feira (5) em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

6ª Mostra de Dança começou na quinta-feira (5) em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/11/2026 14:48

A 6ª Mostra de Dança do município começou na quinta-feira (5) e segue até sábado (7), em Saquarema , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, reunindo bailarinos, escolas, companhias e grupos de diferentes modalidades no Centro de Eventos, localizado no bairro Porto da Roça. Com entrada gratuita, as apresentações começam diariamente às 16h e são abertas ao público.

Promovido pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, o evento chega à sexta edição com a proposta de valorizar a produção artística, incentivar novos talentos e ampliar a visibilidade de profissionais e grupos ligados à dança. A programação contempla diferentes estilos, proporcionando ao público um panorama da diversidade de expressões presentes na modalidade.

Apresentações reúnem diferentes estilos de dança

A mostra contempla modalidades como ballet clássico, jazz, dança moderna, contemporânea, de salão, flamenca, cigana, urbanas e gospel, além de outras expressões artísticas. A iniciativa também abre espaço para trabalhos inéditos e coreografias já apresentadas anteriormente, reunindo participantes de diferentes faixas etárias e níveis de experiência.



Entre as categorias previstas estão Infantil/Babyclass, para crianças de 5 a 7 anos; Infanto, de 7 a 11 anos; Juvenil, de 12 a 16 anos; e Adulto, destinado a participantes acima de 17 anos. As apresentações podem ocorrer individualmente, em duplas, trios ou grupos, com formações de até 30 bailarinos.



A programação também contempla diferentes formatos de coreografia, com apresentações individuais de até três minutos, duplas e trios de até quatro minutos e grupos com duração máxima de sete minutos. Para as modalidades de Ballet Clássico e Ballet Moderno de Repertório, há regras específicas para obras completas, como os pas de deux.

Evento busca fortalecer a cena cultural da cidade

Além de proporcionar apresentações ao público, a 6ª Mostra de Dança tem como objetivo estimular o intercâmbio cultural entre artistas e contribuir para o desenvolvimento de habilidades e competências artísticas dos participantes. A proposta é criar um espaço de encontro entre escolas, coreógrafos, bailarinos e companhias, incentivando a troca de experiências e o crescimento da produção cultural.



De acordo com a subsecretária municipal de Cultura, Fernanda Braga, a expectativa da organização é reunir dezenas de academias e grupos de dança de Saquarema e de outros municípios ao longo dos três dias de programação.



A iniciativa também busca incentivar a participação de jovens artistas e fortalecer a presença da dança no calendário cultural da cidade, valorizando diferentes estilos e formas de expressão.

Entrada gratuita no Centro de Eventos

As apresentações continuam nesta sexta-feira (6) e no sábado (7), sempre a partir das 16h. A entrada é gratuita e não é necessário realizar inscrição para acompanhar a programação como espectador.



O Centro de Eventos de Saquarema fica na Avenida Saquarema, nº 3.933, no bairro Porto da Roça. A mostra é aberta a moradores e visitantes interessados em prestigiar os artistas e acompanhar as diferentes apresentações.