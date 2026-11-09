Prefeitura de Saquarema iniciará o Cadastro Unificado das Creches para 2027 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema iniciará o Cadastro Unificado das Creches para 2027Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/11/2026 15:47

A Prefeitura de Saquarema inicia, na próxima quarta-feira (11), o Cadastro Unificado das Creches Municipais para o ano letivo de 2027. O procedimento é destinado a crianças de 6 meses a 3 anos e ficará aberto até o dia 8 de dezembro. Ao todo, serão oferecidas 1.133 vagas na rede municipal de ensino.





As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, por meio da LEIA MAIS: Saquarema participa de painel internacional sobre cidades inteligentes As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Siseduc . O sistema pode ser acessado por computadores, tablets e celulares. Durante o preenchimento, pais e responsáveis deverão informar os dados solicitados e anexar a documentação exigida, observando as orientações da plataforma.

Faixas etárias para matrícula

De acordo com a Portaria nº 08/2026, publicada no Diário Oficial do município, a distribuição das vagas seguirá a idade das crianças, considerando a data de 31 de março de 2027. As turmas estão organizadas em quatro categorias:

- Creche I: crianças com 6 meses completos até 31 de março de 2027;

- Creche II: crianças com 1 ano até 31 de março de 2027;

- Creche III: crianças com 2 anos até 31 de março de 2027;

- Creche IV: crianças com 3 anos até 31 de março de 2027.

Resultado sai em dezembro

A divulgação dos resultados está prevista para o dia 14 de dezembro. A consulta poderá ser feita no site oficial da Prefeitura de Saquarema e na plataforma Siseduc. Os responsáveis também receberão uma mensagem SMS com a confirmação da unidade escolar em que a criança foi alocada, utilizando o número de telefone informado durante a inscrição.



Após a divulgação, a efetivação das matrículas deverá ser realizada presencialmente entre os dias 18 e 29 de janeiro de 2027, diretamente na creche indicada. Nessa etapa, será necessário apresentar os documentos exigidos pela Portaria nº 08/2026.

Município conta com 37 unidades de educação infantil

Atualmente, a rede municipal de Saquarema possui 27 creches e 10 casas creche. Além das 1.133 vagas disponibilizadas para o próximo ano letivo, outras duas unidades estão em construção, nos bairros Basiléa e Aterrado. Juntas, as novas estruturas terão capacidade para atender aproximadamente 90 crianças.



Para esclarecer dúvidas sobre o cadastro, a Secretaria Municipal de Educação disponibilizará atendimento pelo WhatsApp, no número (22) 99883-7307. O serviço funcionará durante o período de inscrições, das 9h às 17h.