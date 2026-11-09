Escolas de Saquarema são premiadas por ações voltadas à cultura oceânica - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Escolas de Saquarema são premiadas por ações voltadas à cultura oceânicaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/11/2026 15:57

Três escolas da rede municipal de Saquarema foram reconhecidas por desenvolver projetos de educação ambiental voltados à preservação dos oceanos. As iniciativas, realizadas a partir da leitura de obras literárias, envolveram estudantes e professores em atividades como a produção de um telejornal ambiental, visitas a unidades de conservação e a encenação de uma peça teatral sobre o descarte irregular de lixo nas praias. Os trabalhosforam premiados pelo Instituto Coral Vivo, organização dedicada à conservação dos ambientes marinhos, nesta sexta-feira (6). O reconhecimento integra o programa Literatura Atlântica, que utiliza a literatura como ferramenta para aproximar crianças e adolescentes da cultura oceânica.

Literatura inspira projetos nas escolas

As atividades tiveram como ponto de partida três livros: "Um Planeta Dançarino" e "A Teia das Águas", de Bia Hetzel e Roseana Murray, e "Tá Limpo", escrito por Bia Hetzel e ilustrado por Mariana Massarani. As obras foram publicadas pelo Instituto Coral Vivo e serviram de inspiração para ações pedagógicas desenvolvidas nas unidades de ensino.



Participaram do projeto as escolas municipais Lúcio Nunes, no bairro São Geraldo, João Laureano da Silva, na Serra do Mato Grosso, e Luciana Santana Coutinho, no Porto da Roça.



A partir das histórias, os estudantes participaram de atividades práticas e educativas relacionadas à preservação ambiental, com propostas que buscaram levar o debate sobre a conservação dos mares para além da sala de aula.

Projetos vão integrar portfólio nacional

Com a premiação, as experiências desenvolvidas em Saquarema passarão a integrar o Portfólio de Boas Práticas do Programa Literatura Atlântica. A iniciativa reúne projetos que utilizam a literatura de maneira criativa para fortalecer a educação ambiental e ampliar a relação da sociedade com o oceano.



Além do reconhecimento, os professores das três escolas participarão de um encontro voltado à troca de experiências com outros educadores envolvidos no programa.



Em declaração sobre a premiação, a prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, destacou a importância das atividades ambientais na formação dos estudantes e na preservação dos recursos naturais do município, que possui 38 quilômetros de litoral.