Chuvas causaram estragos e alagamentos em Saquarema no último fim de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Chuvas causaram estragos e alagamentos em Saquarema no último fim de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/11/2026 16:06

A Prefeitura de Saquarema mobilizou equipes de diferentes secretarias para atender às ocorrências provocadas pelas fortes chuvas que atingiram o município neste sábado (7). Em pouco mais de uma hora, foram registrados aproximadamente 50 milímetros de precipitação, acompanhados de ventos fortes e descargas elétricas.

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O temporal provocou alagamentos em diferentes regiões da cidade, além de quedas de árvores, postes e rompimentos de fiação elétrica. Desde então, equipes municipais atuam no atendimento às ocorrências e na prestação de assistência aos moradores das áreas afetadas. LEIA MAIS: Saquarema alia royalties e dados geográficos no planejamento urbano O temporal provocou alagamentos em diferentes regiões da cidade, além de quedas de árvores, postes e rompimentos de fiação elétrica. Desde então, equipes municipais atuam no atendimento às ocorrências e na prestação de assistência aos moradores das áreas afetadas.

Secretarias atuam em conjunto

Os trabalhos envolvem profissionais das secretarias municipais de Transporte e Serviços Públicos, Bairros e Gestão Regional e Infraestrutura, além da Defesa Civil. As equipes acompanham os registros em tempo real e direcionam trabalhadores e maquinário para os locais que necessitam de intervenções.



A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social também participa da operação, oferecendo suporte técnico e assistência emergencial às famílias, conforme as necessidades identificadas durante os atendimentos.

Defesa Civil orienta moradores

Diante dos riscos provocados pelo temporal, a Prefeitura orienta que a população evite circular por ruas alagadas ou inundadas. Moradores de regiões próximas a encostas e morros também devem permanecer atentos a possíveis sinais de deslizamentos e problemas estruturais.



Em caso de emergência, os moradores podem acionar o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, ou a Defesa Civil municipal, pelo número (22) 99211-5580.

Previsão indica possibilidade de novas pancadas

As equipes municipais permanecem de prontidão e acompanham as atualizações meteorológicas. A previsão indica possibilidade de chuva fraca a moderada, com pontos de maior intensidade, ao longo deste sábado.



A recomendação é que os moradores acompanhem os comunicados da Defesa Civil pelos canais oficiais da Prefeitura de Saquarema.