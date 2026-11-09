Saquarema conquista duas premiações na Cerimônia Nacional da Bandeira Azul 2026 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema conquista duas premiações na Cerimônia Nacional da Bandeira Azul 2026Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/11/2026 18:17

Saquarema conquistou dois reconhecimentos por iniciativas voltadas à sustentabilidade durante a Cerimônia Nacional de Entrega da Bandeira Azul 2026, realizada na sexta-feira (6), em Florianópolis, Santa Catarina. Além de garantir a certificação internacional para quatro praias na temporada 2026/2027, o município recebeu premiações por projetos relacionados à economia circular e à educação ambiental.





Os reconhecimentos destacam ações de preservação dos recursos naturais, reaproveitamento de resíduos e incentivo a práticas sustentáveis. A cerimônia reuniu representantes de diferentes estados brasileiros e marcou os 20 anos de atuação do Programa Bandeira Azul no país. LEIA MAIS: Praia de Gravatá é a quarta a receber Bandeira Azul em Saquarema Os reconhecimentos destacam ações de preservação dos recursos naturais, reaproveitamento de resíduos e incentivo a práticas sustentáveis. A cerimônia reuniu representantes de diferentes estados brasileiros e marcou os 20 anos de atuação do Programa Bandeira Azul no país.

Quatro praias recebem certificação

Entre os destinos reconhecidos estão Gravatá, que recebe o selo pela primeira vez, e Itaúna, certificada pela quinta temporada consecutiva. Já a Prainha e a Praia da Vila conquistaram a certificação pela segunda vez seguida.



O selo Bandeira Azul é uma certificação internacional concedida a praias e marinas que atendem a critérios relacionados à qualidade da água, educação ambiental, gestão ambiental, segurança e infraestrutura de serviços.

Itaúna conquista prêmio de economia circular

Além das certificações, Saquarema ficou em primeiro lugar na categoria Economia Circular do Prêmio de Boas Práticas do Hemisfério Sul. A iniciativa reconhecida foi desenvolvida na Praia de Itaúna e integra o ciclo de economia circular da World Surf League (WSL).



O trabalho envolve a transformação de resíduos em infraestrutura urbana, associando o reaproveitamento de materiais à conservação dos ecossistemas. A proposta busca reduzir o descarte inadequado e incentivar práticas sustentáveis em um dos principais destinos turísticos do município.

Projeto Recicla Visão recebe prêmio

A segunda premiação foi concedida na categoria Promoção da Produção e Consumo Sustentáveis, com o reconhecimento de Melhor Vídeo para o projeto Recicla Visão.



Idealizada por Mariana Salles, a iniciativa utiliza plástico reciclado na fabricação de armações de óculos, unindo reaproveitamento de materiais, inclusão social e saúde visual. O projeto contou com a participação de Theo, um dos beneficiários da ação, e o apoio da ONG Will Garcia, que desenvolve atividades de educação ambiental com estudantes da rede pública de Saquarema.

Cerimônia reuniu 75 destinos brasileiros

A edição de 2026 da cerimônia celebrou os 75 destinos aprovados pelo Programa Bandeira Azul para a temporada 2026/2027, sendo 63 praias e 12 marinas. O encontro também destacou iniciativas que contribuem para a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.



Com as quatro praias certificadas e as duas premiações, Saquarema amplia o reconhecimento de projetos voltados à preservação ambiental, ao consumo consciente e à valorização do patrimônio natural do município.