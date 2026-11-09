Saquarema conquista duas premiações na Cerimônia Nacional da Bandeira Azul 2026Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Os reconhecimentos destacam ações de preservação dos recursos naturais, reaproveitamento de resíduos e incentivo a práticas sustentáveis. A cerimônia reuniu representantes de diferentes estados brasileiros e marcou os 20 anos de atuação do Programa Bandeira Azul no país.
Quatro praias recebem certificação
O selo Bandeira Azul é uma certificação internacional concedida a praias e marinas que atendem a critérios relacionados à qualidade da água, educação ambiental, gestão ambiental, segurança e infraestrutura de serviços.
Itaúna conquista prêmio de economia circular
O trabalho envolve a transformação de resíduos em infraestrutura urbana, associando o reaproveitamento de materiais à conservação dos ecossistemas. A proposta busca reduzir o descarte inadequado e incentivar práticas sustentáveis em um dos principais destinos turísticos do município.
Projeto Recicla Visão recebe prêmio
Idealizada por Mariana Salles, a iniciativa utiliza plástico reciclado na fabricação de armações de óculos, unindo reaproveitamento de materiais, inclusão social e saúde visual. O projeto contou com a participação de Theo, um dos beneficiários da ação, e o apoio da ONG Will Garcia, que desenvolve atividades de educação ambiental com estudantes da rede pública de Saquarema.
Cerimônia reuniu 75 destinos brasileiros
Com as quatro praias certificadas e as duas premiações, Saquarema amplia o reconhecimento de projetos voltados à preservação ambiental, ao consumo consciente e à valorização do patrimônio natural do município.
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