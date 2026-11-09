Prefeitura de Saquarema vai inaugurar na quinta-feira o Templo do Rock, a casa do Serguei - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema vai inaugurar na quinta-feira o Templo do Rock, a casa do SergueiDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/11/2026 19:00

A Prefeitura de Saquarema inaugura, na próxima quinta-feira (12), às 18h, o novo Templo do Rock, espaço cultural instalado na antiga residência do cantor Serguei, em Itaúna. Após passar por obras de reforma e revitalização, o local volta a receber visitantes com ambientes interativos dedicados à trajetória do artista e à história do rock brasileiro.





A cerimônia de abertura será realizada na Avenida Vilamar, s/nº, atrás da Rodoviária de Saquarema. A programação contará ainda com apresentação gratuita da banda Legião Urbana Cover do Brasil. A entrada é gratuita. LEIA MAIS: Feira Literária Internacional de Saquarema acontece em novembro A cerimônia de abertura será realizada na Avenida Vilamar, s/nº, atrás da Rodoviária de Saquarema. A programação contará ainda com apresentação gratuita da banda Legião Urbana Cover do Brasil. A entrada é gratuita.

Espaço reúne acervo e experiências interativas

O Templo do Rock funcionava na residência de Serguei, onde o público tinha acesso a objetos que marcaram a carreira do músico, como roupas, discos, prêmios, livros, cartazes e filmes em VHS. Em 2010, o imóvel passou por uma ampliação realizada pela Prefeitura.



Com a nova estrutura, o espaço contará com diferentes ambientes temáticos, incluindo uma réplica do quarto do cantor, jardins, mural psicodélico, camarim e uma estátua de bronze em tamanho real de Serguei. A proposta é oferecer aos visitantes uma experiência interativa sobre a vida e a contribuição do artista para a música brasileira.

Serguei marcou a história do rock nacional

Nascido no Rio de Janeiro, em 8 de novembro de 1933, Sérgio Augusto Bustamante, conhecido artisticamente como Serguei, foi cantor e compositor e se tornou um dos nomes conhecidos do rock brasileiro. O artista também ganhou destaque pelo visual andrógino e pela presença performática nos palcos.



Serguei viveu em Saquarema, onde transformou sua residência em um espaço dedicado à memória do rock. O imóvel, localizado na Avenida Vilamar, em Itaúna, tornou-se um ponto de referência cultural do município.



Em declaração sobre a inauguração, a prefeita Lucimar Vidal destacou a importância do equipamento para a preservação da memória do artista e sua relação com a cidade.

Inauguração terá show gratuito

Após a cerimônia oficial, o público poderá acompanhar a apresentação da Legião Urbana Cover do Brasil, banda tributo dedicada à obra de Renato Russo e do grupo Legião Urbana.



O evento começa às 18h, na Avenida Vilamar, em Itaúna, atrás da Rodoviária de Saquarema. A participação é gratuita.