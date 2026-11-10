5ª edição da FLIS acontecerá de 11 a 20 de novembroDivulgação/Prefeitura de Saquarema
A programação reúne atrações para diferentes faixas etárias e busca aproximar o público do universo literário, além de valorizar a produção de autores locais. Entre os nomes confirmados para esta edição estão os músicos Dudu Nobre, Os Garotin, Nando Reis e Léo Jaime.
Escritores e artistas participam da programação
Outro destaque será o lançamento de obras de autores de Saquarema. Entre eles está Maria Flor, estudante da rede municipal de ensino, que apresentará sua primeira publicação, o conto A Nuvenzinha.
Ao longo das edições anteriores, a FLIS homenageou nomes importantes da literatura e da cultura brasileira, como a poeta Roseana Murray, o escritor Pedro Bandeira, a escritora e ativista indígena Eliane Potiguara e a escritora, atriz e cantora Bia Bedran.
Feira amplia trabalho de incentivo à leitura nas escolas
Outra ação é o projeto Sacolas Literárias, que em 2026 beneficiou mais de 20 mil alunos. Cada estudante recebeu uma sacola com quatro livros selecionados de acordo com a faixa etária e a etapa de ensino. A proposta também busca envolver familiares no hábito da leitura, levando os livros para dentro de casa.
Com a feira, os estudantes têm a oportunidade de conhecer pessoalmente escritores, participar de atividades culturais, conversar sobre obras e descobrir novos títulos.
Evento terá espaço inclusivo
Segundo a secretária municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, Patrícia Oliveira, a proposta é estimular a imaginação, o pensamento crítico e o interesse pela leitura desde a infância.
A prefeita Lucimar Vidal também destacou a diversidade de atrações da edição deste ano, que pretende receber moradores de Saquarema e visitantes de outros municípios.
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