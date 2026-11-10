5ª edição da FLIS acontecerá de 11 a 20 de novembro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

5ª edição da FLIS acontecerá de 11 a 20 de novembroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/11/2026 19:22

Saquarema se prepara para receber a quinta edição da Feira Literária Internacional de Saquarema (FLIS), que será realizada a partir desta terça-feira (11) até o dia 20 de novembro. Com entrada gratuita, o evento contará com mais de 100 editoras expositoras, encontros com escritores, lançamentos de livros, intervenções culturais e apresentações musicais.





A programação reúne atrações para diferentes faixas etárias e busca aproximar o público do universo literário, além de valorizar a produção de autores locais. Entre os nomes confirmados para esta edição estão os músicos Dudu Nobre, Os Garotin, Nando Reis e Léo Jaime. LEIA MAIS: Saquarema: conheça a cidade considerada o Maracanã do Surfe A programação reúne atrações para diferentes faixas etárias e busca aproximar o público do universo literário, além de valorizar a produção de autores locais. Entre os nomes confirmados para esta edição estão os músicos Dudu Nobre, Os Garotin, Nando Reis e Léo Jaime.

Escritores e artistas participam da programação

A feira também terá rodas de conversa com personalidades de diferentes áreas, como o ex-jogador Zico, o jornalista Caco Barcellos, o ator Nelson Freitas, a atriz Isabel Fillardis e o filósofo Luiz Felipe Pondé. A programação literária inclui ainda encontros com os escritores Sônia Rosa, Alessandra Roscoe, Laura Beatriz e Lalau.



Outro destaque será o lançamento de obras de autores de Saquarema. Entre eles está Maria Flor, estudante da rede municipal de ensino, que apresentará sua primeira publicação, o conto A Nuvenzinha.



Ao longo das edições anteriores, a FLIS homenageou nomes importantes da literatura e da cultura brasileira, como a poeta Roseana Murray, o escritor Pedro Bandeira, a escritora e ativista indígena Eliane Potiguara e a escritora, atriz e cantora Bia Bedran.

Feira amplia trabalho de incentivo à leitura nas escolas

A realização da FLIS também está relacionada às iniciativas de formação de leitores desenvolvidas durante o ano letivo na rede municipal. Uma delas é o projeto Escola que Lê, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, que incentiva o contato dos estudantes com diferentes autores e gêneros literários.



Outra ação é o projeto Sacolas Literárias, que em 2026 beneficiou mais de 20 mil alunos. Cada estudante recebeu uma sacola com quatro livros selecionados de acordo com a faixa etária e a etapa de ensino. A proposta também busca envolver familiares no hábito da leitura, levando os livros para dentro de casa.



Com a feira, os estudantes têm a oportunidade de conhecer pessoalmente escritores, participar de atividades culturais, conversar sobre obras e descobrir novos títulos.

Evento terá espaço inclusivo

A acessibilidade também integra a programação da quinta edição. A FLIS contará novamente com um espaço inclusivo e atividades direcionadas a pessoas autistas e neurodivergentes, com o objetivo de ampliar as possibilidades de participação nas atrações e proporcionar experiências adequadas às diferentes necessidades do público.



Segundo a secretária municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, Patrícia Oliveira, a proposta é estimular a imaginação, o pensamento crítico e o interesse pela leitura desde a infância.



A prefeita Lucimar Vidal também destacou a diversidade de atrações da edição deste ano, que pretende receber moradores de Saquarema e visitantes de outros municípios.