Confraria dos Escritores Independentes de Saquarema (CEIS) lança a antologia "SAQUÁreMINHA" - Reprodução/Redes Sociais

Confraria dos Escritores Independentes de Saquarema (CEIS) lança a antologia "SAQUÁreMINHA"Reprodução/Redes Sociais

Publicado 10/11/2026 21:36

A produção literária de Saquarema ganhará um novo título voltado ao público infantil durante a quinta edição da Feira Literária Internacional de Saquarema (FLIS). Na quinta-feira (12), a Confraria dos Escritores Independentes de Saquarema (CEIS) lançará a antologia SAQUÁreMINHA, que reúne 16 contos inspirados na fauna e na flora do município. A obra tem prefácio da escritora e cantora Bia Bedran e ilustrações de Renata Redmerski.

O livro apresenta histórias ambientadas nos diferentes ecossistemas de Saquarema, com propostas que abordam a preservação ambiental e o respeito à natureza. A publicação reúne textos de 18 autores e marca a segunda antologia lançada pelo coletivo, que está próximo de completar três anos de fundação.

Histórias abordam a natureza de Saquarema

A proposta da publicação é apresentar às crianças a biodiversidade local por meio de narrativas lúdicas e divertidas. A intenção é despertar a curiosidade dos pequenos sobre os ecossistemas da região e incentivar, desde cedo, atitudes de respeito ao meio ambiente.



Segundo Mauro Profetta, presidente da CEIS, a diversidade de histórias permite abordar a fauna e a flora de maneira acessível ao público infantil.



A antologia conta com textos de Alaor Junior, Brígida Garcia, Caio Silva, Charles Soares, Chico Peres, Janaína Nery, Joelma Siqueira, Jorge Adrihan, Leonardo Bruno da Silva, Maíra Gomes, Maria Clara Magalhães, Mauro Profetta, Patrícia Pedrosa, Sérgio Santos, Rosane Santos, Taíse Esperon, Valéria Ribeiro e Vitor Motta.



A edição é assinada pela Editora Uli, sob responsabilidade de Maria Clara Magalhães, vice-presidente da confraria. Para ela, a participação de escritores com estilos diferentes proporciona múltiplas perspectivas sobre o tema central da obra.

Lançamento acontece durante a FLIS

O lançamento de SAQUÁreMINHA será realizado no dia 12 de novembro, às 18h, no estande da Subsecretaria Municipal de Cultura, durante a Feira Literária Internacional de Saquarema. Na ocasião, os autores participantes estarão presentes para autografar os exemplares.



Com 128 páginas, o livro poderá ser adquirido por R$ 60. Durante os dez dias da feira, entre terça-feira (11) e sexta-feira (20), exemplares também estarão disponíveis na mesa dedicada aos autores locais.



A FLIS acontece das 9h às 19h, no Campo de Aviação, no Centro de Saquarema, com entrada gratuita.

Confraria fortalece produção literária local

Criada a partir do encontro de escritores durante a edição de 2023 da FLIS, a Confraria dos Escritores Independentes de Saquarema tem como objetivo divulgar a produção literária do município e fortalecer o trabalho de autores independentes.



Além da publicação de livros, o grupo promove saraus e intervenções em espaços públicos, buscando ampliar o acesso à literatura e incentivar novas iniciativas culturais na cidade.