Caso foi registrado na 124ª DP (Saquarema) - Reprodução/PCERJ

Caso foi registrado na 124ª DP (Saquarema)Reprodução/PCERJ

Publicado 10/11/2026 21:57

Um homem foi preso, na noite de domingo (8), após avançar com uma motocicleta contra policiais militares durante uma fiscalização da Operação Lei Seca, na Avenida Saquarema, no bairro Porto da Roça II, em Saquarema , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Segundo informações do delegado Vilson de Almeida, titular da 124ª Delegacia de Polícia (DP), o condutor tentou fugir ao perceber a presença dos agentes e atingiu as pernas de um policial.

O caso aconteceu por volta das 20h, na altura do nº 2.751. De acordo com o registro da ocorrência, dois homens estavam na motocicleta e fizeram uma manobra brusca de retorno ao perceberem a blitz. Após serem informados sobre a tentativa de fuga, policiais militares do 42º BPM tentaram interceptar o veículo.



O condutor, identificado como Jefferson dos Santos Silva, acelerou em direção aos agentes e atingiu um deles. Com o impacto, a motocicleta caiu. Em seguida, Jefferson entrou em luta corporal com o policial, mas acabou imobilizado e preso. O outro ocupante conseguiu fugir em direção a uma área de mata.

Simulacros de arma apreendidos

Durante a abordagem, os policiais encontraram um simulacro de pistola com o suspeito e um aparelho celular. Um segundo simulacro foi deixado pelo homem que fugiu. Os objetos foram apreendidos pelos agentes.



A motocicleta, uma Honda CB300 Twister cinza, também foi levada para a delegacia. Segundo a Polícia Civil, o veículo circulava com uma placa que pertencia a outra moto. A numeração de identificação da motocicleta correspondia a um veículo com registro de roubo em 2025.

Policial e suspeito receberam atendimento médico

O policial atingido sofreu uma lesão em uma das pernas e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Saquarema. Jefferson também recebeu atendimento médico após a ocorrência.



O homem foi levado para a 124ª DP (Saquarema), onde o caso foi registrado. A motocicleta permaneceu apreendida na unidade. O segundo ocupante ainda não havia sido localizado até a divulgação das informações.

