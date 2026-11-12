Teatro Mário Lago conta com dois espetáculos na programação do fim de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
“A Fabulosa Máquina do Tempo”
Dirigido por Eliza Capai, “A Fabulosa Máquina do Tempo” estreou mundialmente no Festival de Berlim e acompanha um grupo de meninas em conversas e brincadeiras que revelam diferentes perspectivas sobre a infância. Ao longo do filme, as experiências das personagens abordam temas como casamento, diferenças de gênero e as descobertas da vida durante essa fase.
A sessão tem duração de 2h30, classificação indicativa de 12 anos e entrada gratuita. Após as exibições, o Cineclube Cinemarés também promove rodas de conversa e debates para estimular a troca de ideias entre os participantes.
Criado no fim de 2025 pelas cineastas Juliana Ferreira e Luana Paschoa, o projeto tem como proposta ampliar o acesso a produções brasileiras, latino-americanas, africanas e asiáticas que nem sempre chegam às salas comerciais. A iniciativa também busca incentivar o pensamento crítico e aproximar o público da produção audiovisual independente.
"Salada Cultural"
Entre as referências teatrais estão “Bodas de Sangue”, de Federico García Lorca, e “A Falecida”, de Nelson Rodrigues. As cenas serão apresentadas em conjunto com números de dança, incluindo flamenco e sapateado.
Com classificação indicativa livre e duração de 1h30, o espetáculo começa às 19h. Os ingressos antecipados custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) e podem ser adquiridos por Pix, pelo endereço morgana42002@yahoo.com.br, ou diretamente na Daumas Academia, localizada na Avenida Vila Mar, 276 B, em Itaúna.
Mais informações podem ser obtidas com Marlíria pelo telefone (21) 99281-9412.
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