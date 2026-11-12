Teatro Mário Lago conta com dois espetáculos na programação do fim de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago conta com dois espetáculos na programação do fim de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/11/2026 20:26

O Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, receberá dois eventos culturais neste fim de semana. A programação começa na sexta-feira (13), às 19h, com a exibição gratuita do filme “A Fabulosa Máquina do Tempo”, dirigido por Eliza Capai. Já no sábado (14), também às 19h, o público poderá assistir ao espetáculo “Salada Cultural”, que reúne cenas teatrais e apresentações de dança. Os ingressos para a segunda atração custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

“A Fabulosa Máquina do Tempo”

A sessão de sexta-feira faz parte da programação do Cineclube Cinemarés, iniciativa do Núcleo de Cinema de Saquarema em parceria com a Descoloniza Filmes. A exibição integra a “Trilogia da Memória”, projeto que propõe uma sequência de produções audiovisuais voltadas à reflexão sobre a história e a preservação da memória no país.



Dirigido por Eliza Capai, “A Fabulosa Máquina do Tempo” estreou mundialmente no Festival de Berlim e acompanha um grupo de meninas em conversas e brincadeiras que revelam diferentes perspectivas sobre a infância. Ao longo do filme, as experiências das personagens abordam temas como casamento, diferenças de gênero e as descobertas da vida durante essa fase.



A sessão tem duração de 2h30, classificação indicativa de 12 anos e entrada gratuita. Após as exibições, o Cineclube Cinemarés também promove rodas de conversa e debates para estimular a troca de ideias entre os participantes.



Criado no fim de 2025 pelas cineastas Juliana Ferreira e Luana Paschoa, o projeto tem como proposta ampliar o acesso a produções brasileiras, latino-americanas, africanas e asiáticas que nem sempre chegam às salas comerciais. A iniciativa também busca incentivar o pensamento crítico e aproximar o público da produção audiovisual independente.

"Salada Cultural"

No sábado (14), a programação será dedicada ao espetáculo “Salada Cultural”, promovido pela Daumas Academia. A apresentação propõe uma combinação entre teatro e dança, reunindo cinco esquetes inspiradas em obras de autores conhecidos e cinco estilos diferentes de dança.



Entre as referências teatrais estão “Bodas de Sangue”, de Federico García Lorca, e “A Falecida”, de Nelson Rodrigues. As cenas serão apresentadas em conjunto com números de dança, incluindo flamenco e sapateado.



Com classificação indicativa livre e duração de 1h30, o espetáculo começa às 19h. Os ingressos antecipados custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) e podem ser adquiridos por Pix, pelo endereço morgana42002@yahoo.com.br, ou diretamente na Daumas Academia, localizada na Avenida Vila Mar, 276 B, em Itaúna.



Mais informações podem ser obtidas com Marlíria pelo telefone (21) 99281-9412.

Local das apresentações

O Teatro Municipal Mário Lago tem capacidade para 160 pessoas e fica na Rua Coronel Madureira, 77, no térreo do prédio da Prefeitura de Saquarema, no Centro.



