Natal Luz 2026 de Saquarema inicia no sábado, dia 21 de novembroDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Realizado pela Prefeitura desde 2017, o evento chega a mais uma edição com atrações que combinam iluminação temática, tecnologia e espaços de convivência. Entre os destaques estão o presépio gigante na Igreja Nossa Senhora de Nazareth, as projeções de imagens natalinas na fachada do templo e um túnel iluminado instalado na ponte de pedestres, conhecida como Ponte Velha.
Vila Natalina terá atrações para toda a família
Outro destaque será a tradicional Casinha do Papai Noel. Crianças e adultos poderão visitar o personagem natalino e registrar o momento com fotografias gratuitas, impressas na hora.
A decoração também chegará a outros bairros de Saquarema. Estão previstas instalações especiais na Praça de Santo Antônio, em Bacaxá, além das praças de Sampaio Corrêa e Jaconé. A proposta é ampliar a programação para além do Centro e levar o clima natalino a diferentes regiões da cidade.
Igreja terá projeções e ponte ganhará túnel iluminado
As apresentações visuais serão realizadas diariamente durante todo o período do Natal de Luz, transformando a igreja em um dos pontos de destaque da decoração.
Já a Ponte Velha receberá um projeto de iluminação especial, com a instalação de um túnel luminotécnico ao longo de sua extensão. A estrutura será formada por luzes de diferentes cores, criando um ambiente temático para quem passar pelo local. O espaço funcionará diariamente, das 19h à 1h.
Prefeitura aposta no turismo e no comércio local
A expectativa é que o movimento de turistas também beneficie restaurantes, estabelecimentos comerciais, trabalhadores do setor de serviços e pequenos empreendedores que participam da programação.
A prefeita Lucimar Vidal afirmou que a iniciativa faz parte da estratégia de fortalecimento do turismo na cidade. Segundo ela, o objetivo é ampliar a presença de Saquarema entre os destinos turísticos mais procurados do país e consolidar o evento no calendário nacional.
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