Natal Luz 2026 de Saquarema inicia no sábado, dia 21 de novembro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Natal Luz 2026 de Saquarema inicia no sábado, dia 21 de novembroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/11/2026 20:36

A programação do Natal de Luz 2026, em Saquarema , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, terá início no sábado, dia 21 de novembro, a partir das 20h. A abertura oficial será realizada na Vila Natalina, ao lado da Praça do Canhão, no Centro, com apresentações musicais e show da cantora Marianna Cunha. A decoração especial será espalhada por diferentes pontos do município, com atrações gratuitas para moradores e turistas durante o período natalino.





Realizado pela Prefeitura desde 2017, o evento chega a mais uma edição com atrações que combinam iluminação temática, tecnologia e espaços de convivência. Entre os destaques estão o presépio gigante na Igreja Nossa Senhora de Nazareth, as projeções de imagens natalinas na fachada do templo e um túnel iluminado instalado na ponte de pedestres, conhecida como Ponte Velha. LEIA MAIS: Saquarema: conheça a cidade considerada o Maracanã do Surfe Realizado pela Prefeitura desde 2017, o evento chega a mais uma edição com atrações que combinam iluminação temática, tecnologia e espaços de convivência. Entre os destaques estão o presépio gigante na Igreja Nossa Senhora de Nazareth, as projeções de imagens natalinas na fachada do templo e um túnel iluminado instalado na ponte de pedestres, conhecida como Ponte Velha.

Vila Natalina terá atrações para toda a família

No Centro, a Vila Natalina será um dos principais pontos de visitação do evento. O espaço contará com pontos de alimentação e áreas destinadas à exposição e comercialização de produtos de empreendedores locais, criando oportunidades para quem deseja aproveitar o movimento de visitantes para divulgar e vender seus produtos.



Outro destaque será a tradicional Casinha do Papai Noel. Crianças e adultos poderão visitar o personagem natalino e registrar o momento com fotografias gratuitas, impressas na hora.



A decoração também chegará a outros bairros de Saquarema. Estão previstas instalações especiais na Praça de Santo Antônio, em Bacaxá, além das praças de Sampaio Corrêa e Jaconé. A proposta é ampliar a programação para além do Centro e levar o clima natalino a diferentes regiões da cidade.

Igreja terá projeções e ponte ganhará túnel iluminado

Na Igreja Nossa Senhora de Nazareth, um presépio de grandes dimensões será montado no gramado. A fachada do templo também receberá projeções mapeadas, tecnologia que permite exibir imagens e animações adaptadas às características arquitetônicas das paredes.



As apresentações visuais serão realizadas diariamente durante todo o período do Natal de Luz, transformando a igreja em um dos pontos de destaque da decoração.



Já a Ponte Velha receberá um projeto de iluminação especial, com a instalação de um túnel luminotécnico ao longo de sua extensão. A estrutura será formada por luzes de diferentes cores, criando um ambiente temático para quem passar pelo local. O espaço funcionará diariamente, das 19h à 1h.

Prefeitura aposta no turismo e no comércio local

Além das atrações culturais e de lazer, a Prefeitura destaca os impactos econômicos do Natal de Luz para o município. Segundo dados divulgados pela administração municipal, em edições anteriores a ocupação da rede hoteleira, incluindo hotéis e pousadas, ultrapassou 90% nos meses de dezembro e janeiro. A estimativa apresentada pelo governo municipal é de que, em média, 300 mil pessoas tenham visitado Saquarema durante o período.



A expectativa é que o movimento de turistas também beneficie restaurantes, estabelecimentos comerciais, trabalhadores do setor de serviços e pequenos empreendedores que participam da programação.



A prefeita Lucimar Vidal afirmou que a iniciativa faz parte da estratégia de fortalecimento do turismo na cidade. Segundo ela, o objetivo é ampliar a presença de Saquarema entre os destinos turísticos mais procurados do país e consolidar o evento no calendário nacional.