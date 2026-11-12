Polícia Civil prendeu três pessoas na operação "Litus Tutum" - Divulgação/PCERJ

Polícia Civil prendeu três pessoas na operação "Litus Tutum"Divulgação/PCERJ

Publicado 12/11/2026 20:51 | Atualizado 12/11/2026 20:55

Polícia Civil prendeu três pessoas durante a operação “Litus Tutum”, realizada nesta quinta-feira (12), no bairro de Jaconé, em Saquarema, na Região dos Lagos. A ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas e identificar integrantes do Comando Vermelho suspeitos de envolvimento em crimes violentos na região. Coordenada pela 124ª DP (Saquarema), a operação contou com o apoio de agentes de outras 14 delegacias vinculadas ao 4º e ao 8º Departamentos de Polícia de Área (DPA). Ao todo, foram cumpridos três mandados de prisão e dez de busca e apreensão.

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A investigação que levou à operação começou após um episódio de violência registrado em 22 de setembro deste ano. Na ocasião, um morador identificado como Luciano Bussom teria sido acusado de furtar uma bicicleta e submetido a uma série de agressões por integrantes do tráfico de drogas local. Segundo a Polícia Civil, o homem também teve seus pertences roubados durante o episódio. A investigação que levou à operação começou após um episódio de violência registrado em 22 de setembro deste ano. Na ocasião, um morador identificado como Luciano Bussom teria sido acusado de furtar uma bicicleta e submetido a uma série de agressões por integrantes do tráfico de drogas local. Segundo a Polícia Civil, o homem também teve seus pertences roubados durante o episódio.

Morador sofreu agressões e precisou passar por cirurgias

De acordo com as investigações, a vítima foi submetida ao chamado “tribunal do tráfico”, prática em que integrantes de organizações criminosas impõem punições a pessoas acusadas de descumprir regras estabelecidas pelo grupo. Durante a sessão, o homem teria sido agredido com socos, pontapés, golpes de madeira e pedradas, além de ter sido alvo de disparos de arma de fogo.



A gravidade dos ferimentos fez com que a vítima permanecesse internada e precisasse passar por diversas intervenções cirúrgicas. Ainda segundo a Polícia Civil, os envolvidos filmaram as agressões com a intenção de divulgar as imagens e intimidar outros moradores de Jaconé.



Após reunir informações, realizar diligências e analisar a participação dos suspeitos, os investigadores conseguiram identificar os envolvidos no episódio e apontar a atuação de cada um deles. O material levantado durante o trabalho policial embasou os mandados cumpridos nesta quinta-feira.

Gerente do tráfico foi um dos alvos

Entre os presos está um homem apontado pela investigação como gerente do tráfico de drogas em Jaconé e responsável por ordenar as agressões contra o morador. Identificado como Jean Rodrigues Barbosa, conhecido como “JR”, ele foi alvo de um mandado de prisão. Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, munições e um dispositivo conhecido como “kit rajada”, que permite aumentar a capacidade de disparos da arma.



Outro homem, Marcos Vinícius Pires Maiolino da Cunha, foi preso em flagrante. Com ele, os agentes encontraram uma quantidade expressiva de drogas, uma balança de precisão e dinheiro em espécie.



A terceira prisão foi de uma mulher identificada como Caene Nunes Gonçalves. Segundo a Polícia Civil, ela estava com diversos frascos de lança-perfume, materiais utilizados para embalar entorpecentes e um recipiente de grande porte com um líquido de aparência semelhante à de uma substância entorpecente.

Operação também mira outros crimes violentos

Batizada de “Litus Tutum”, expressão em latim traduzida como “Litoral Seguro”, a operação faz parte das ações da 124ª DP para combater o tráfico de drogas e a atuação de grupos criminosos em Saquarema. Segundo a delegacia, o trabalho também busca avançar nas investigações de outros episódios de violência registrados no município, entre eles o homicídio ocorrido no bairro de Itaúna.



A Polícia Civil reforça que informações que possam contribuir com investigações podem ser repassadas de forma sigilosa pelo Disque-Denúncia da 124ª DP, por meio do telefone (22) 99202-1973.