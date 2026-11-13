66ª edição da SurFeira Alternativa acontece neste sábado (14)Reprodução/Redes Sociais
Ao longo dos anos, a iniciativa se tornou um ponto de encontro para pequenos empreendedores, artistas, artesãos e produtores independentes do município. Para a edição comemorativa, estão confirmados mais de 40 expositores, que vão apresentar trabalhos de arte, artesanato, produtos criativos e diferentes opções gastronômicas.
Entre as alternativas para quem passar pelo local estão comidas veganas, pratos das culinárias coreana e venezuelana, empanadas argentinas, pães artesanais e pastéis. A proposta é reunir diferentes sabores e incentivar a produção independente, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer e valorizar o trabalho de empreendedores locais.
Feira reúne gastronomia, arte e solidariedade
A participação da instituição também estará presente na programação artística. Às 17h, crianças atendidas pela ONG farão uma apresentação musical para o público, levando ao evento um pouco das atividades desenvolvidas pelo projeto.
A iniciativa solidária reforça uma das características da SurFeira Alternativa, que, ao longo de sua trajetória, também abriu espaço para ações comunitárias e projetos que aproximam a produção cultural das causas sociais.
Oficinas e música fazem parte da programação
A partir das 18h, o público poderá participar da oficina de pulseiras Nós Criativos, conduzida por Luís. A atividade será seguida, às 18h30, pela oficina de turbantes com Lelegra, que também integra a programação especial da edição.
O encerramento das atrações está previsto para as 19h30, com a apresentação de Tito Circo, que promete acrescentar um toque de diversão ao encontro.
A programação foi organizada para receber diferentes públicos, com atividades que estimulam a criatividade, a convivência e o contato com manifestações culturais independentes.
Nove anos de incentivo à cultura independente
Mais do que um espaço de comercialização, a feira se consolidou como uma oportunidade para artistas, artesãos e empreendedores apresentarem seus trabalhos, estabelecerem contato com novos públicos e movimentarem a economia criativa da cidade.
A edição comemorativa deste sábado pretende reunir moradores e visitantes em uma tarde de música, gastronomia, arte, oficinas e solidariedade. Com entrada gratuita e ambiente aberto à presença de animais de estimação, o evento é uma opção de programação cultural para toda a família.
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