66ª edição da SurFeira Alternativa acontece neste sábado (14) - Reprodução/Redes Sociais

66ª edição da SurFeira Alternativa acontece neste sábado (14)Reprodução/Redes Sociais

Publicado 13/11/2026 19:43

A SurFeira Alternativa completa nove anos de história, neste sábado (14), em Saquarema , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, com uma programação especial para celebrar a trajetória do evento. A comemoração, que também marca a 66ª edição da feira, será realizada das 16h às 21h, na Rua dos Saveiros, nº 191, em Itaúna. A entrada é gratuita e o espaço é pet friendly.





Ao longo dos anos, a iniciativa se tornou um ponto de encontro para pequenos empreendedores, artistas, artesãos e produtores independentes do município. Para a edição comemorativa, estão confirmados mais de 40 expositores, que vão apresentar trabalhos de arte, artesanato, produtos criativos e diferentes opções gastronômicas.



Entre as alternativas para quem passar pelo local estão comidas veganas, pratos das culinárias coreana e venezuelana, empanadas argentinas, pães artesanais e pastéis. A proposta é reunir diferentes sabores e incentivar a produção independente, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer e valorizar o trabalho de empreendedores locais. LEIA MAIS: Saquarema: conheça a cidade considerada o Maracanã do Surfe Ao longo dos anos, a iniciativa se tornou um ponto de encontro para pequenos empreendedores, artistas, artesãos e produtores independentes do município. Para a edição comemorativa, estão confirmados mais de 40 expositores, que vão apresentar trabalhos de arte, artesanato, produtos criativos e diferentes opções gastronômicas.Entre as alternativas para quem passar pelo local estão comidas veganas, pratos das culinárias coreana e venezuelana, empanadas argentinas, pães artesanais e pastéis. A proposta é reunir diferentes sabores e incentivar a produção independente, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer e valorizar o trabalho de empreendedores locais.

Feira reúne gastronomia, arte e solidariedade

Além dos estandes, a programação contará com atividades de integração e iniciativas voltadas à troca de experiências. O público poderá participar de uma troca de mudas e livros, além de visitar um brechó beneficente. Toda a renda obtida com as vendas será destinada à ONG Will Garcia, que desenvolve projetos sociais com crianças da rede pública de ensino de Saquarema.



A participação da instituição também estará presente na programação artística. Às 17h, crianças atendidas pela ONG farão uma apresentação musical para o público, levando ao evento um pouco das atividades desenvolvidas pelo projeto.



A iniciativa solidária reforça uma das características da SurFeira Alternativa, que, ao longo de sua trajetória, também abriu espaço para ações comunitárias e projetos que aproximam a produção cultural das causas sociais.

Oficinas e música fazem parte da programação

As atrações começam às 16h, com música ao vivo de Will Goulart. Na sequência, às 17h, será a vez da apresentação musical das crianças da ONG Will Garcia.



A partir das 18h, o público poderá participar da oficina de pulseiras Nós Criativos, conduzida por Luís. A atividade será seguida, às 18h30, pela oficina de turbantes com Lelegra, que também integra a programação especial da edição.



O encerramento das atrações está previsto para as 19h30, com a apresentação de Tito Circo, que promete acrescentar um toque de diversão ao encontro.



A programação foi organizada para receber diferentes públicos, com atividades que estimulam a criatividade, a convivência e o contato com manifestações culturais independentes.

Nove anos de incentivo à cultura independente

Ao completar nove anos, a SurFeira Alternativa chega à sua 66ª edição mantendo a proposta de fortalecer o trabalho de pequenos produtores e ampliar a circulação de iniciativas culturais em Saquarema.



Mais do que um espaço de comercialização, a feira se consolidou como uma oportunidade para artistas, artesãos e empreendedores apresentarem seus trabalhos, estabelecerem contato com novos públicos e movimentarem a economia criativa da cidade.



A edição comemorativa deste sábado pretende reunir moradores e visitantes em uma tarde de música, gastronomia, arte, oficinas e solidariedade. Com entrada gratuita e ambiente aberto à presença de animais de estimação, o evento é uma opção de programação cultural para toda a família.