Lucimar Vidal, prefeita de Saquarema, lê livro para crianças na FLISDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Durante a atividade, a prefeita conduziu a leitura de maneira interativa, incentivando a participação dos alunos e criando um ambiente de diálogo. A história também serviu de ponto de partida para conversas sobre situações do cotidiano e sentimentos que nem sempre são fáceis de explicar, especialmente durante a infância.
Literatura e desenvolvimento emocional
"Sou professora para sempre, independentemente do cargo que eu ocupe. Minha relação com as crianças sempre foi muito forte e elas são um combustível que nos faz lembrar todo o tempo a responsabilidade que temos com o futuro da nossa cidade. Tudo isso começa na Educação", comentou.
A escolha da obra também permitiu abordar questões relacionadas à saúde emocional e à importância de reconhecer os próprios sentimentos. Durante a contação, Lucimar compartilhou com os estudantes que também tem medo de trovões e relâmpagos, mostrando que adultos e crianças podem experimentar emoções semelhantes.
Segundo a prefeita, atividades desse tipo ajudam os alunos a identificar aquilo que estão sentindo e a desenvolver formas de comunicar suas emoções. A proposta é utilizar a literatura como ferramenta de aprendizado, aproximando os estudantes dos livros por meio de experiências que vão além da leitura tradicional.
A contação de histórias também estimula a imaginação, a criatividade e a troca de experiências entre os participantes. Para as crianças, o contato com diferentes narrativas pode contribuir para o desenvolvimento da linguagem e para a compreensão de situações vividas dentro e fora do ambiente escolar.
Incentivo à leitura na rede municipal
A realização da feira literária também faz parte dessa estratégia de aproximação entre a população e o universo dos livros. Para ampliar o acesso às obras, a Prefeitura distribuiu cartões no valor de R$ 250 para que os estudantes possam escolher e adquirir títulos de seu interesse durante o evento.
A proposta é permitir que crianças e jovens tenham contato com diferentes gêneros literários e construam uma relação mais próxima com a leitura, inclusive fora do ambiente escolar.
Feira segue até sexta-feira
A programação dos próximos dias também prevê encontros com o jornalista André Curvello, o ex-jogador de futebol Zico e a escritora Eliana Alves Cruz, vencedora do Prêmio Jabuti 2026 na categoria Romance Literário.
Outro destaque será a conversa sobre maternidade e corpo, com a participação de Isabel Fillardis e Valéria Valenssa.
Além das atividades literárias, a feira conta com apresentações musicais. Entre as atrações confirmadas estão o Coral da Quebrada, Os Garotin e Vanessa da Mata. A programação reúne atividades para diferentes faixas etárias e busca aproximar o público da literatura, da música e de outras manifestações culturais.
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