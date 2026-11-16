Lucimar Vidal, prefeita de Saquarema, lê livro para crianças na FLIS - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Lucimar Vidal, prefeita de Saquarema, lê livro para crianças na FLISDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/11/2026 15:24

A programação da 5ª edição da Feira Literária Internacional de Saquarema (FLIS) contou com uma participação especial na manhã desta segunda-feira (16). A prefeita Lucimar Vidal deixou por alguns momentos as atividades administrativas do município para assumir o papel de contadora de histórias e participar de um encontro com estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Carmem Regina Ferreira Oliveira, localizada no bairro do Boqueirão.

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Professora de formação, Lucimar apresentou às crianças o livro "O Monstro das Cores", da escritora e ilustradora espanhola Anna Llenas. A obra utiliza diferentes cores para representar sentimentos e emoções, como alegria, tristeza, raiva, medo e tranquilidade. A proposta é ajudar os pequenos leitores a reconhecer o que estão sentindo e encontrar maneiras de expressar essas emoções.



Durante a atividade, a prefeita conduziu a leitura de maneira interativa, incentivando a participação dos alunos e criando um ambiente de diálogo. A história também serviu de ponto de partida para conversas sobre situações do cotidiano e sentimentos que nem sempre são fáceis de explicar, especialmente durante a infância.

Literatura e desenvolvimento emocional

Lucimar Vidal destacou a relação que mantém com a educação e afirmou que a experiência em sala de aula continua fazendo parte de sua atuação, mesmo ocupando atualmente o cargo de prefeita.



"Sou professora para sempre, independentemente do cargo que eu ocupe. Minha relação com as crianças sempre foi muito forte e elas são um combustível que nos faz lembrar todo o tempo a responsabilidade que temos com o futuro da nossa cidade. Tudo isso começa na Educação", comentou.



A escolha da obra também permitiu abordar questões relacionadas à saúde emocional e à importância de reconhecer os próprios sentimentos. Durante a contação, Lucimar compartilhou com os estudantes que também tem medo de trovões e relâmpagos, mostrando que adultos e crianças podem experimentar emoções semelhantes.



Segundo a prefeita, atividades desse tipo ajudam os alunos a identificar aquilo que estão sentindo e a desenvolver formas de comunicar suas emoções. A proposta é utilizar a literatura como ferramenta de aprendizado, aproximando os estudantes dos livros por meio de experiências que vão além da leitura tradicional.



A contação de histórias também estimula a imaginação, a criatividade e a troca de experiências entre os participantes. Para as crianças, o contato com diferentes narrativas pode contribuir para o desenvolvimento da linguagem e para a compreensão de situações vividas dentro e fora do ambiente escolar.

Incentivo à leitura na rede municipal

A participação dos estudantes na FLIS integra as ações de incentivo à leitura desenvolvidas em Saquarema. Entre as iniciativas está o projeto Escola que Lê, voltado à formação de leitores e à criação do hábito de leitura entre alunos da rede pública municipal.



A realização da feira literária também faz parte dessa estratégia de aproximação entre a população e o universo dos livros. Para ampliar o acesso às obras, a Prefeitura distribuiu cartões no valor de R$ 250 para que os estudantes possam escolher e adquirir títulos de seu interesse durante o evento.



A proposta é permitir que crianças e jovens tenham contato com diferentes gêneros literários e construam uma relação mais próxima com a leitura, inclusive fora do ambiente escolar.

Feira segue até sexta-feira

A FLIS acontece no Campo de Aviação e segue até sexta-feira (20), reunindo escritores, jornalistas, artistas e personalidades de diferentes áreas. Ao longo dos primeiros dias, o evento recebeu nomes como Bráulio Bessa, Martha Medeiros, Gabriel O Pensador, MV Bill e Thalita Rebouças.



A programação dos próximos dias também prevê encontros com o jornalista André Curvello, o ex-jogador de futebol Zico e a escritora Eliana Alves Cruz, vencedora do Prêmio Jabuti 2026 na categoria Romance Literário.



Outro destaque será a conversa sobre maternidade e corpo, com a participação de Isabel Fillardis e Valéria Valenssa.



Além das atividades literárias, a feira conta com apresentações musicais. Entre as atrações confirmadas estão o Coral da Quebrada, Os Garotin e Vanessa da Mata. A programação reúne atividades para diferentes faixas etárias e busca aproximar o público da literatura, da música e de outras manifestações culturais.