Prefeitura de Saquarema reinaugura o Templo do Rock, a Casa de SergueiDivulgação/Prefeitura de Saquarema
A reforma transformou o imóvel em um museu-casa, com ambientes adaptados para receber o público e preservar os objetos que fizeram parte da vida e da carreira do cantor. A proposta é permitir que os visitantes conheçam um pouco mais sobre a história de Serguei e sua contribuição para a cultura musical brasileira.
Espaço preserva a história do roqueiro
Nos jardins, um mural psicodélico de 15 metros de largura retrata o músico ao lado de duas referências internacionais do gênero: Janis Joplin e Jimi Hendrix. Na entrada do espaço, os visitantes também encontram uma estátua de bronze em tamanho real do artista, com 1,72 metro de altura.
A proposta é que o museu funcione como um ambiente de preservação da memória e de contato com diferentes gerações. Além de apresentar objetos pessoais, o acervo permite acompanhar momentos importantes da trajetória de Serguei e conhecer referências da história do rock nacional e internacional.
Durante a reinauguração, a prefeita Lucimar Vidal destacou a importância de ampliar as opções culturais do município para além dos atrativos naturais, como as praias e os pontos turísticos conhecidos da cidade.
Segundo a chefe do Executivo, a recuperação do espaço também representa uma oportunidade de fortalecer o turismo e atrair visitantes interessados em conhecer a história e a cultura local.
Acervo reúne relíquias do rock mundial
Uma das atrações são as famosas botas de Janis Joplin, cantora norte-americana com quem Serguei teve um relacionamento em 1970. A coleção também guarda os tênis utilizados pelo artista durante o histórico Festival de Woodstock, realizado em 1969, nos Estados Unidos.
Outro destaque é o kit original de maquiagem do roqueiro, além de uma cópia do roteiro do filme "Running Out of Luck" (Maré de Azar), de 1987, estrelado pelo músico Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones.
A variedade de peças permite que o público tenha contato com objetos que ajudam a contar não apenas a história de Serguei, mas também aspectos da cultura musical de diferentes épocas.
Museu terá gestão especializada
A museóloga Carolina Rego, responsável pelo trabalho técnico no espaço, destacou a importância de contar com profissionais qualificados para cuidar do acervo e desenvolver atividades relacionadas à memória cultural.
A administração municipal realizou concurso público específico para o cargo de museólogo, iniciativa que busca fortalecer a atuação técnica na preservação do patrimônio.
Para Carolina, os museus não devem ser vistos apenas como locais destinados a guardar objetos antigos, mas como espaços de educação, conhecimento e troca entre diferentes gerações.
A proposta é manter o Templo do Rock como um equipamento cultural ativo, capaz de receber moradores, estudantes, turistas e admiradores da música.
Visitação gratuita em Itaúna
O funcionamento acontece de terça a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 14h.
Com a reabertura, o município amplia as opções de visitação cultural e passa a oferecer ao público mais um espaço dedicado à preservação de sua história. A expectativa é que o museu atraia tanto moradores quanto turistas interessados em conhecer a trajetória de um dos personagens ligados à história do rock brasileiro.
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