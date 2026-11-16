Prefeitura de Saquarema reinaugura o Templo do Rock, a Casa de Serguei - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema reinaugura o Templo do Rock, a Casa de SergueiDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/11/2026 15:58

Templo do Rock – Casa de Serguei , localizado no bairro de Itaúna, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, foi reinaugurado na noite da última quinta-feira (12), após passar por obras de reforma e adaptação. O espaço voltou a receber visitantes com entrada gratuita e reúne mais de 2 mil peças originais que contam a trajetória do músico Serguei, conhecido por sua ligação com a história do rock brasileiro e por ter escolhido o município como residência.

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A cerimônia de reabertura contou com a presença da prefeita Lucimar Vidal, representantes do governo municipal, vereadores, moradores e admiradores do artista. Para marcar a ocasião, o público também acompanhou uma apresentação da banda Legião Urbana Cover do Brasil, que reuniu fãs e visitantes de diferentes cidades da região.



A reforma transformou o imóvel em um museu-casa, com ambientes adaptados para receber o público e preservar os objetos que fizeram parte da vida e da carreira do cantor. A proposta é permitir que os visitantes conheçam um pouco mais sobre a história de Serguei e sua contribuição para a cultura musical brasileira.

Espaço preserva a história do roqueiro

O projeto de revitalização buscou manter as características visuais associadas à personalidade do artista, conhecido pelo estilo irreverente e pela ligação com o universo do rock. Entre as novidades estão ambientes interativos, uma réplica do quarto de Serguei e a reprodução de seu camarim.



Nos jardins, um mural psicodélico de 15 metros de largura retrata o músico ao lado de duas referências internacionais do gênero: Janis Joplin e Jimi Hendrix. Na entrada do espaço, os visitantes também encontram uma estátua de bronze em tamanho real do artista, com 1,72 metro de altura.



A proposta é que o museu funcione como um ambiente de preservação da memória e de contato com diferentes gerações. Além de apresentar objetos pessoais, o acervo permite acompanhar momentos importantes da trajetória de Serguei e conhecer referências da história do rock nacional e internacional.



Durante a reinauguração, a prefeita Lucimar Vidal destacou a importância de ampliar as opções culturais do município para além dos atrativos naturais, como as praias e os pontos turísticos conhecidos da cidade.



Segundo a chefe do Executivo, a recuperação do espaço também representa uma oportunidade de fortalecer o turismo e atrair visitantes interessados em conhecer a história e a cultura local.

Acervo reúne relíquias do rock mundial

Entre os mais de 2 mil itens preservados no Templo do Rock estão objetos que acompanharam Serguei durante sua trajetória artística. O acervo inclui discos, prêmios, recortes de jornais, itens pessoais e registros relacionados a diferentes momentos da carreira do músico.



Uma das atrações são as famosas botas de Janis Joplin, cantora norte-americana com quem Serguei teve um relacionamento em 1970. A coleção também guarda os tênis utilizados pelo artista durante o histórico Festival de Woodstock, realizado em 1969, nos Estados Unidos.



Outro destaque é o kit original de maquiagem do roqueiro, além de uma cópia do roteiro do filme "Running Out of Luck" (Maré de Azar), de 1987, estrelado pelo músico Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones.



A variedade de peças permite que o público tenha contato com objetos que ajudam a contar não apenas a história de Serguei, mas também aspectos da cultura musical de diferentes épocas.

Museu terá gestão especializada

A revitalização também envolveu mudanças na organização e na gestão do patrimônio. Para garantir a preservação adequada das peças, a Prefeitura apostou na contratação de profissionais especializados na área de museologia.



A museóloga Carolina Rego, responsável pelo trabalho técnico no espaço, destacou a importância de contar com profissionais qualificados para cuidar do acervo e desenvolver atividades relacionadas à memória cultural.



A administração municipal realizou concurso público específico para o cargo de museólogo, iniciativa que busca fortalecer a atuação técnica na preservação do patrimônio.



Para Carolina, os museus não devem ser vistos apenas como locais destinados a guardar objetos antigos, mas como espaços de educação, conhecimento e troca entre diferentes gerações.



A proposta é manter o Templo do Rock como um equipamento cultural ativo, capaz de receber moradores, estudantes, turistas e admiradores da música.

Visitação gratuita em Itaúna

O Templo do Rock – Casa de Serguei está aberto ao público e oferece entrada gratuita. O espaço fica na Avenida Vilamar, sem número, no bairro de Itaúna, atrás da Rodoviária de Saquarema.



O funcionamento acontece de terça a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 14h.



Com a reabertura, o município amplia as opções de visitação cultural e passa a oferecer ao público mais um espaço dedicado à preservação de sua história. A expectativa é que o museu atraia tanto moradores quanto turistas interessados em conhecer a trajetória de um dos personagens ligados à história do rock brasileiro.