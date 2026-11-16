Primeiro fim de semana da FLIS é sucesso de público - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Primeiro fim de semana da FLIS é sucesso de públicoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/11/2026 16:14

A 5ª edição da Feira Literária Internacional de Saquarema (FLIS) reuniu cerca de 50 mil visitantes entre os dias 11 e 15 de novembro. Realizado no Campo de Aviação, o evento movimentou o município com uma programação que incluiu encontros com escritores, conversas sobre comportamento, apresentações musicais e atividades voltadas para diferentes gerações.

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Ao longo dos primeiros dias, o público acompanhou debates sobre literatura, música, experiências pessoais e transformações na sociedade. Entre os destaques estiveram os encontros entre Gabriel O Pensador e MV Bill, as escritoras Martha Medeiros e Thalita Rebouças, além de uma conversa com o ator Nelson Freitas.



A programação também recebeu o filósofo Luiz Felipe Pondé e os psicólogos e escritores Geni Núñez e Ilan Brenman. Para encerrar a noite de domingo (15), o cantor Nando Reis subiu ao palco e apresentou sucessos de sua carreira, como "Relicário", "All Star" e "O Segundo Sol". Ao longo dos primeiros dias, o público acompanhou debates sobre literatura, música, experiências pessoais e transformações na sociedade. Entre os destaques estiveram os encontros entre Gabriel O Pensador e MV Bill, as escritoras Martha Medeiros e Thalita Rebouças, além de uma conversa com o ator Nelson Freitas.A programação também recebeu o filósofo Luiz Felipe Pondé e os psicólogos e escritores Geni Núñez e Ilan Brenman. Para encerrar a noite de domingo (15), o cantor Nando Reis subiu ao palco e apresentou sucessos de sua carreira, como "Relicário", "All Star" e "O Segundo Sol".

Música e literatura em debate

Um dos momentos de destaque da feira foi o encontro entre Gabriel O Pensador e MV Bill. Os artistas conversaram sobre a relação entre música, literatura e questões sociais, além das mudanças na indústria musical ao longo das últimas décadas.



Durante o bate-papo, MV Bill comentou o papel das plataformas digitais na divulgação e na remuneração dos artistas. O rapper comparou o cenário atual com o mercado musical dos anos 1990 e destacou que os serviços de streaming passaram a representar uma importante fonte de renda para profissionais que nem sempre encontram espaço nos meios tradicionais de comunicação.



Para o artista, a quantidade de reproduções de uma música pode representar uma contribuição importante para a manutenção da carreira de músicos que dependem da circulação de seus trabalhos nas plataformas.



Outro encontro que atraiu o público aconteceu no sábado (14), com as escritoras Martha Medeiros e Thalita Rebouças. As duas conversaram sobre a presença das mulheres na literatura, os diferentes momentos da vida e as transformações que acompanham o amadurecimento pessoal e profissional.



Martha Medeiros falou sobre a liberdade conquistada ao longo de sua trajetória como escritora e afirmou que atualmente se sente mais confortável para produzir textos sem a preocupação constante de agradar aos leitores. Thalita Rebouças também comentou as descobertas que acompanham a chegada aos 50 anos e as novas possibilidades que surgem nessa fase.

Conversas sobre comportamento e leitura

O ator Nelson Freitas também participou da programação de sábado. Conhecido por trabalhos no humor e na televisão, ele compartilhou experiências de sua carreira e conversou com o público sobre positividade e autoconhecimento.



Já no domingo, a literatura infantil e os hábitos de leitura estiveram em pauta no encontro entre os psicólogos e escritores Geni Núñez e Ilan Brenman. Os convidados discutiram os desafios de incentivar a leitura em um período marcado pelo uso frequente de celulares e outros dispositivos eletrônicos.



Durante a conversa, Brenman ressaltou a importância de preservar momentos de convivência familiar sem a interferência das telas. O escritor também destacou que a leitura exige atenção e disponibilidade, características que podem ser estimuladas desde a infância.



Na sequência, o filósofo Luiz Felipe Pondé participou de um bate-papo sobre a busca pela felicidade na sociedade contemporânea. Ao abordar o tema, ele refletiu sobre a maneira como os indivíduos encaram as dificuldades da vida mesmo diante das condições de abundância existentes atualmente.

Nando Reis encerra programação do domingo

O encerramento do domingo ficou por conta de Nando Reis. O cantor apresentou músicas conhecidas do público e reuniu visitantes em uma apresentação que marcou o fim dos primeiros dias de atividades.



Antes dele, o palco também recebeu artistas como Dudu Nobre e Léo Jaime, ampliando a programação musical da feira e reunindo diferentes estilos e gerações.

Feira continua até 20 de novembro

Apesar do encerramento do primeiro fim de semana, a programação da FLIS continua até sexta-feira (20). O Campo de Aviação ainda receberá convidados de diferentes áreas, entre eles o ex-jogador de futebol Zico e a escritora Eliana Alves Cruz, vencedora do Prêmio Jabuti 2026 na categoria Romance Literário.



Na programação musical, estão previstas apresentações de Vanessa da Mata e do grupo Os Garotin.



A feira chega à quinta edição com atividades que aproximam literatura, música e outras expressões culturais. A proposta é oferecer ao público oportunidades de contato com autores e artistas, além de estimular o interesse pelos livros e ampliar o acesso às manifestações culturais no município.