Primeira edição do Saquarema Conecta acontece de 26 a 28 de novembroDivulgação/Prefeitura de Saquarema
A programação acontece das 14h às 21h e contará com palestras, oficinas, consultorias gratuitas, experiências interativas, feira de produtores, espaços gastronômicos e apresentações culturais. A proposta é aproximar diferentes setores da economia, estimular a troca de experiências e oferecer ferramentas para quem já possui um negócio ou pretende começar a empreender.
A realização do encontro ocorre em um cenário de forte presença dos pequenos negócios na economia municipal. Dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), referentes a outubro de 2026, apontam que Saquarema possui 14.563 estabelecimentos ativos. Desse total, aproximadamente 8,2 mil são microempreendedores individuais (MEIs), o equivalente a cerca de 56% das empresas registradas na cidade.
Pequenos negócios e geração de renda
A prefeita Lucimar Vidal destacou que o Saquarema Conecta está relacionado às políticas municipais de incentivo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico.
Segundo a chefe do Executivo, a aproximação entre empresários, instituições e empreendedores pode favorecer a criação de parcerias e ampliar as possibilidades de crescimento dos negócios da cidade. A expectativa é que o fortalecimento do comércio e dos serviços também contribua para a geração de emprego e renda.
Outro eixo presente no evento será a Educação Empreendedora, que já integra atividades desenvolvidas na rede municipal de ensino. No Complexo Educacional, o tema é trabalhado desde o primeiro ano do Ensino Fundamental, com propostas que estimulam a criatividade, a autonomia, o planejamento e a capacidade de transformar ideias em projetos.
A participação desse segmento no encontro busca aproximar os estudantes das possibilidades do mercado de trabalho e apresentar o empreendedorismo como uma alternativa de desenvolvimento profissional.
Sebrae oferece capacitação e consultorias
Entre as atrações está a Sessão de Negócios, que pretende aproximar empresas e empreendedores interessados em estabelecer parcerias comerciais. O Espaço Inove terá conteúdos sobre inovação e soluções financeiras, enquanto o Empório e o Shopping MEI serão dedicados à apresentação de produtos e serviços.
Outro ambiente será o Espaço Empretec, que apresentará a metodologia de desenvolvimento de comportamentos e habilidades empreendedoras.
A programação também contará com palestras e apresentações sobre produção de conteúdo, presença digital e educação. Entre os nomes confirmados estão Ro Gouvêa, Dado Schneider, Bruno UAU, Teco Medina, Luciano Potter e Marcus Macedo.
De acordo com Ana Claudia Vieira, coordenadora do Sebrae Rio na Região dos Lagos, a iniciativa busca oferecer aos empresários ferramentas que possam ser aplicadas no cotidiano de suas atividades.
Além das palestras, os participantes terão acesso a consultorias e orientações gratuitas sobre gestão, finanças e desenvolvimento empresarial.
Casa do Empreendedor oferece orientação
Localizado na Rua Cecília dos Santos Souza, nº 31, no Centro, o espaço oferece atendimento a pessoas interessadas em formalizar uma atividade econômica e a empresários que já possuem CNPJ e precisam de orientação para administrar suas empresas.
A estrutura foi ampliada em maio de 2022 e passou a oferecer serviços como formalização e regularização de MEIs, abertura, alteração e encerramento de empresas, emissão de alvarás, orientações tributárias e encaminhamento de processos junto à Jucerja.
Gastronomia, produção local e cultura
A Vila Gastronômica será destinada aos estabelecimentos e profissionais do setor de alimentação. O evento também terá um palco para apresentações culturais e musicais e um Espaço Kids, com atividades recreativas para as crianças.
Instituições e parceiros participarão do encontro com a apresentação de serviços, projetos e iniciativas.
O Centro de Eventos de Saquarema fica na Avenida Saquarema, nº 3933, no bairro Porto da Roça. A entrada é gratuita. As inscrições para os painéis podem ser realizadas pelo endereço https://sebraerj.com.br/movimenta/.
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