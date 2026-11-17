Primeira edição do Saquarema Conecta acontece de 26 a 28 de novembro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Primeira edição do Saquarema Conecta acontece de 26 a 28 de novembroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/11/2026 18:42

A cidade de Saquarema vai receber, entre os dias 26 e 28 de novembro, a primeira edição do Saquarema Conecta, evento voltado ao empreendedorismo, à educação, à inovação e ao desenvolvimento econômico. Com entrada gratuita, a iniciativa será realizada no Centro de Eventos de Saquarema, no bairro Porto da Roça, e reunirá empreendedores, empresários, produtores, estudantes, instituições de ensino e moradores interessados em conhecer novas oportunidades de negócios.





A programação acontece das 14h às 21h e contará com palestras, oficinas, consultorias gratuitas, experiências interativas, feira de produtores, espaços gastronômicos e apresentações culturais. A proposta é aproximar diferentes setores da economia, estimular a troca de experiências e oferecer ferramentas para quem já possui um negócio ou pretende começar a empreender.



A realização do encontro ocorre em um cenário de forte presença dos pequenos negócios na economia municipal. Dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), referentes a outubro de 2026, apontam que Saquarema possui 14.563 estabelecimentos ativos. Desse total, aproximadamente 8,2 mil são microempreendedores individuais (MEIs), o equivalente a cerca de 56% das empresas registradas na cidade. LEIA MAIS: Saquarema: conheça a cidade considerada o Maracanã do Surfe A programação acontece das 14h às 21h e contará com palestras, oficinas, consultorias gratuitas, experiências interativas, feira de produtores, espaços gastronômicos e apresentações culturais. A proposta é aproximar diferentes setores da economia, estimular a troca de experiências e oferecer ferramentas para quem já possui um negócio ou pretende começar a empreender.A realização do encontro ocorre em um cenário de forte presença dos pequenos negócios na economia municipal. Dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), referentes a outubro de 2026, apontam que Saquarema possui 14.563 estabelecimentos ativos. Desse total, aproximadamente 8,2 mil são microempreendedores individuais (MEIs), o equivalente a cerca de 56% das empresas registradas na cidade.

Pequenos negócios e geração de renda

A participação expressiva dos microempreendedores reforça a importância de iniciativas que ofereçam capacitação, orientação e acesso a novos mercados. O evento pretende criar oportunidades de aproximação entre o poder público, a iniciativa privada e instituições de ensino, contribuindo para o fortalecimento das atividades econômicas locais.



A prefeita Lucimar Vidal destacou que o Saquarema Conecta está relacionado às políticas municipais de incentivo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico.



Segundo a chefe do Executivo, a aproximação entre empresários, instituições e empreendedores pode favorecer a criação de parcerias e ampliar as possibilidades de crescimento dos negócios da cidade. A expectativa é que o fortalecimento do comércio e dos serviços também contribua para a geração de emprego e renda.



Outro eixo presente no evento será a Educação Empreendedora, que já integra atividades desenvolvidas na rede municipal de ensino. No Complexo Educacional, o tema é trabalhado desde o primeiro ano do Ensino Fundamental, com propostas que estimulam a criatividade, a autonomia, o planejamento e a capacidade de transformar ideias em projetos.



A participação desse segmento no encontro busca aproximar os estudantes das possibilidades do mercado de trabalho e apresentar o empreendedorismo como uma alternativa de desenvolvimento profissional.

Sebrae oferece capacitação e consultorias

Um dos principais destaques da programação será o Movimenta Sebrae, iniciativa do Sebrae Rio voltada à qualificação e ao fortalecimento dos pequenos negócios. A ação chega à Região dos Lagos com atividades de capacitação, atendimentos especializados e oportunidades de networking.



Entre as atrações está a Sessão de Negócios, que pretende aproximar empresas e empreendedores interessados em estabelecer parcerias comerciais. O Espaço Inove terá conteúdos sobre inovação e soluções financeiras, enquanto o Empório e o Shopping MEI serão dedicados à apresentação de produtos e serviços.



Outro ambiente será o Espaço Empretec, que apresentará a metodologia de desenvolvimento de comportamentos e habilidades empreendedoras.



A programação também contará com palestras e apresentações sobre produção de conteúdo, presença digital e educação. Entre os nomes confirmados estão Ro Gouvêa, Dado Schneider, Bruno UAU, Teco Medina, Luciano Potter e Marcus Macedo.



De acordo com Ana Claudia Vieira, coordenadora do Sebrae Rio na Região dos Lagos, a iniciativa busca oferecer aos empresários ferramentas que possam ser aplicadas no cotidiano de suas atividades.



Além das palestras, os participantes terão acesso a consultorias e orientações gratuitas sobre gestão, finanças e desenvolvimento empresarial.

Casa do Empreendedor oferece orientação

Outra iniciativa de apoio aos pequenos negócios em Saquarema é a Casa do Empreendedor, inaugurada em 2018 por meio de uma parceria entre a Prefeitura, o Sebrae Rio e a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja).



Localizado na Rua Cecília dos Santos Souza, nº 31, no Centro, o espaço oferece atendimento a pessoas interessadas em formalizar uma atividade econômica e a empresários que já possuem CNPJ e precisam de orientação para administrar suas empresas.



A estrutura foi ampliada em maio de 2022 e passou a oferecer serviços como formalização e regularização de MEIs, abertura, alteração e encerramento de empresas, emissão de alvarás, orientações tributárias e encaminhamento de processos junto à Jucerja.

Gastronomia, produção local e cultura

Além das atividades voltadas aos negócios, o Saquarema Conecta terá espaços dedicados à divulgação da produção regional. A Feira dos Produtores reunirá marcas, pequenos empreendedores, artesãos e produtores rurais, oferecendo oportunidades de exposição e comercialização.



A Vila Gastronômica será destinada aos estabelecimentos e profissionais do setor de alimentação. O evento também terá um palco para apresentações culturais e musicais e um Espaço Kids, com atividades recreativas para as crianças.



Instituições e parceiros participarão do encontro com a apresentação de serviços, projetos e iniciativas.



O Centro de Eventos de Saquarema fica na Avenida Saquarema, nº 3933, no bairro Porto da Roça. A entrada é gratuita. As inscrições para os painéis podem ser realizadas pelo endereço https://sebraerj.com.br/movimenta/.