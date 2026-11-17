FLIS alcançou a marca de mais de 100 mil livros vendidos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

FLIS alcançou a marca de mais de 100 mil livros vendidosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/11/2026 18:56

5ª edição da Feira Literária Internacional de Saquarema (FLIS) ultrapassou a marca de 100 mil livros vendidos desde o início do evento, em 11 de novembro. Realizada no Campo de Aviação, a feira também já recebeu aproximadamente 80 mil visitantes, que passaram pelo espaço para acompanhar encontros com escritores, atividades culturais, apresentações musicais e atrações voltadas a diferentes públicos.





O balanço foi divulgado durante a programação desta segunda-feira (16), que teve as crianças como protagonistas. Ao longo do dia, estudantes da rede municipal participaram de contações de histórias, conversas com autores e atividades que aproximaram o público infantil do universo da literatura.



Um dos momentos foi a participação da prefeita Lucimar Vidal, que é professora de formação e assumiu o papel de contadora de histórias para alunos do 1º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Carmem Regina Ferreira Oliveira, localizada no bairro do Boqueirão.



Durante o encontro, ela apresentou o livro "O Monstro das Cores", da escritora e ilustradora Anna Llenas. A obra utiliza diferentes cores para representar sentimentos como alegria, tristeza, raiva, medo e tranquilidade, ajudando as crianças a reconhecer e compreender as próprias emoções.



Lucimar destacou a importância da educação e da relação que mantém com os estudantes, mesmo ocupando atualmente o cargo de prefeita. LEIA MAIS: Saquarema: conheça a cidade considerada o Maracanã do Surfe O balanço foi divulgado durante a programação desta segunda-feira (16), que teve as crianças como protagonistas. Ao longo do dia, estudantes da rede municipal participaram de contações de histórias, conversas com autores e atividades que aproximaram o público infantil do universo da literatura.Um dos momentos foi a participação da prefeita Lucimar Vidal, que é professora de formação e assumiu o papel de contadora de histórias para alunos do 1º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Carmem Regina Ferreira Oliveira, localizada no bairro do Boqueirão.Durante o encontro, ela apresentou o livro "O Monstro das Cores", da escritora e ilustradora Anna Llenas. A obra utiliza diferentes cores para representar sentimentos como alegria, tristeza, raiva, medo e tranquilidade, ajudando as crianças a reconhecer e compreender as próprias emoções.Lucimar destacou a importância da educação e da relação que mantém com os estudantes, mesmo ocupando atualmente o cargo de prefeita.

Crianças participam de encontros com escritores

A programação infantil também contou com a participação da dupla Lalau e Laurabatriz, conhecida pela produção de livros voltados às crianças. Durante o bate-papo, os estudantes tiveram a oportunidade de conversar com os autores e fazer perguntas sobre suas obras e experiências na literatura.



Outro convidado foi o jornalista André Curvello, que participou de uma atividade de contação de histórias para alunos da Escola Municipal José Bandeira.



A relação entre literatura e infância também foi tema de uma entrevista realizada por estudantes do projeto Osiris News, da Escola Municipal Professora Osiris Palmier da Veiga, localizada em Barra Nova. Na ocasião, André Curvello voltou à sala de bate-papo para conversar com os jovens sobre sua trajetória e explicar como começou a escrever para o público infantil.



O jornalista contou que sua aproximação com esse universo aconteceu quando descobriu que seria pai, há cerca de 15 anos. Até então, sua produção estava concentrada no jornalismo e em textos destinados aos adultos.



A partir da experiência, passou a pesquisar literatura, música, brincadeiras e outras manifestações culturais relacionadas à infância. Com o tempo, o interesse se transformou em uma nova área de atuação profissional.



A participação dos estudantes em entrevistas e conversas com escritores também proporciona contato com diferentes formas de produção de conteúdo, incentivando a leitura, a curiosidade e o desenvolvimento da comunicação.

Oficina aborda meio ambiente e povos originários

A programação de segunda-feira também teve espaço para discussões sobre questões sociais e ambientais. A escritora Eliane Potiguara e o professor Jorge Adrihan conduziram uma oficina que utilizou textos produzidos pelo próprio público para abordar temas relacionados ao meio ambiente e aos direitos dos povos originários.



A atividade ampliou a diversidade de assuntos presentes na feira e mostrou como a literatura pode ser utilizada para discutir questões contemporâneas, estimular reflexões e dar visibilidade a diferentes experiências e perspectivas.



Ao reunir escritores, educadores e estudantes em um mesmo ambiente, a FLIS busca aproximar a produção literária da comunidade e estimular o interesse pela leitura entre diferentes gerações.

Feira recebe Zico e vencedora do Prêmio Jabuti

A programação da FLIS continua até quinta-feira (20), com a participação de convidados da literatura, do esporte e da música.



Na quarta-feira (18), o espaço de bate-papo receberá o ex-jogador de futebol Zico. Já na quinta-feira (19), será a vez da escritora Eliana Alves Cruz, vencedora do Prêmio Jabuti na categoria Romance Literário, conversar com o público.



A programação musical também terá atrações nos próximos dias. Vanessa da Mata se apresenta na quarta-feira (19), enquanto o grupo Os Garotin está previsto para subir ao palco na quinta-feira (20).



Com mais de 100 mil livros comercializados e aproximadamente 80 mil visitantes, a quinta edição da feira reúne atividades que vão além da venda de obras literárias. Os encontros com autores, as oficinas e as apresentações artísticas fazem parte da proposta de ampliar o acesso à cultura e incentivar a formação de novos leitores em Saquarema.