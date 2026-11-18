Saquarema conquista pela segunda vez o Selo Prata no Programa Nacional de Transparência Pública - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema conquista pela segunda vez o Selo Prata no Programa Nacional de Transparência PúblicaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 18/11/2026 19:12

A Prefeitura de Saquarema conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Prata no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). Na avaliação de 2026, o município alcançou índice de 78,22% e atendeu a todos os critérios essenciais estabelecidos pelo levantamento, que analisa a disponibilidade e a qualidade das informações divulgadas pelos órgãos públicos em seus portais oficiais.

O resultado também colocou Saquarema na 28ª posição do ranking estadual. De acordo com os dados divulgados, o desempenho ficou acima das médias registradas pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Brasil, reforçando a presença do município entre as administrações que avançaram na divulgação de informações relacionadas à gestão pública.



A entrega oficial das certificações do programa no estado está prevista para esta terça-feira (17), no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), localizado no Centro da capital fluminense.



A avaliação é coordenada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), em parceria com os tribunais de contas estaduais. O objetivo é verificar se os órgãos públicos disponibilizam informações que permitam à população acompanhar a administração dos recursos e fiscalizar as ações do poder público.

Município alcança pontuação máxima em áreas avaliadas

Entre os resultados obtidos pela Prefeitura de Saquarema, estão as notas máximas em diferentes áreas consideradas estratégicas para o acompanhamento da gestão municipal.



O portal da administração alcançou pontuação 100 nos critérios relacionados a receitas, despesas, ouvidoria, acessibilidade, informações institucionais e informações prioritárias.



O desempenho também ficou acima das médias estadual e nacional em quesitos como Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), Recursos Humanos e Renúncia de Receita.



Esses indicadores fazem parte da análise sobre a forma como os governos disponibilizam dados de interesse público. A divulgação de informações sobre receitas e despesas, por exemplo, permite que os cidadãos acompanhem a origem e a aplicação dos recursos municipais.



Já os mecanismos de ouvidoria e acesso à informação possibilitam que a população encaminhe solicitações, dúvidas e manifestações aos órgãos responsáveis.



Para a prefeita Lucimar Vidal, a manutenção do reconhecimento pelo segundo ano consecutivo demonstra a continuidade do trabalho voltado à transparência administrativa.



A chefe do Executivo destacou que a disponibilização de informações sobre a aplicação dos recursos públicos deve ser uma prática permanente, permitindo que os moradores tenham acesso aos dados de maneira clara e acessível.

Saquarema apresenta evolução nos indicadores

Os resultados do Radar da Transparência Pública também mostram mudanças no desempenho do município ao longo dos últimos anos.



Em 2023, Saquarema registrou índice de 53,98%. No ano seguinte, a pontuação passou para 57,30%, mantendo o município na faixa intermediária da avaliação.



Em 2025, o percentual chegou a 79,17%, garantindo a conquista do Selo Prata. Já em 2026, a cidade alcançou 78,22% e manteve a certificação pelo segundo ano consecutivo.



Apesar da pequena redução em relação ao índice anterior, o município permaneceu na mesma categoria de reconhecimento e continuou atendendo integralmente aos critérios essenciais exigidos pelo programa.



A avaliação considera diferentes aspectos da transparência pública, incluindo a facilidade de acesso às informações, a organização dos dados disponibilizados e a presença de conteúdos obrigatórios nos portais institucionais.

Como funciona o Programa Nacional de Transparência Pública

O PNTP é realizado anualmente pela Atricon, em parceria com os Tribunais de Contas de todo o país. A iniciativa avalia milhares de portais de órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de Ministérios Públicos e Defensorias Públicas, nas esferas federal, estadual e municipal.



A proposta é estabelecer parâmetros comuns para a divulgação de informações públicas e incentivar melhorias na prestação de contas das instituições.



A classificação é dividida em diferentes categorias: Diamante, Ouro, Prata, Elevado, Intermediário, Básico e Inicial. Os níveis são definidos de acordo com o percentual de atendimento aos critérios estabelecidos na avaliação.



Com o resultado de 2026, Saquarema mantém a certificação Prata e permanece entre os municípios fluminenses que tiveram desempenho reconhecido no levantamento nacional.