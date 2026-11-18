Saquarema conquista pela segunda vez o Selo Prata no Programa Nacional de Transparência PúblicaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
A entrega oficial das certificações do programa no estado está prevista para esta terça-feira (17), no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), localizado no Centro da capital fluminense.
A avaliação é coordenada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), em parceria com os tribunais de contas estaduais. O objetivo é verificar se os órgãos públicos disponibilizam informações que permitam à população acompanhar a administração dos recursos e fiscalizar as ações do poder público.
Município alcança pontuação máxima em áreas avaliadas
O portal da administração alcançou pontuação 100 nos critérios relacionados a receitas, despesas, ouvidoria, acessibilidade, informações institucionais e informações prioritárias.
O desempenho também ficou acima das médias estadual e nacional em quesitos como Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), Recursos Humanos e Renúncia de Receita.
Esses indicadores fazem parte da análise sobre a forma como os governos disponibilizam dados de interesse público. A divulgação de informações sobre receitas e despesas, por exemplo, permite que os cidadãos acompanhem a origem e a aplicação dos recursos municipais.
Já os mecanismos de ouvidoria e acesso à informação possibilitam que a população encaminhe solicitações, dúvidas e manifestações aos órgãos responsáveis.
Para a prefeita Lucimar Vidal, a manutenção do reconhecimento pelo segundo ano consecutivo demonstra a continuidade do trabalho voltado à transparência administrativa.
A chefe do Executivo destacou que a disponibilização de informações sobre a aplicação dos recursos públicos deve ser uma prática permanente, permitindo que os moradores tenham acesso aos dados de maneira clara e acessível.
Saquarema apresenta evolução nos indicadores
Em 2023, Saquarema registrou índice de 53,98%. No ano seguinte, a pontuação passou para 57,30%, mantendo o município na faixa intermediária da avaliação.
Em 2025, o percentual chegou a 79,17%, garantindo a conquista do Selo Prata. Já em 2026, a cidade alcançou 78,22% e manteve a certificação pelo segundo ano consecutivo.
Apesar da pequena redução em relação ao índice anterior, o município permaneceu na mesma categoria de reconhecimento e continuou atendendo integralmente aos critérios essenciais exigidos pelo programa.
A avaliação considera diferentes aspectos da transparência pública, incluindo a facilidade de acesso às informações, a organização dos dados disponibilizados e a presença de conteúdos obrigatórios nos portais institucionais.
Como funciona o Programa Nacional de Transparência Pública
A proposta é estabelecer parâmetros comuns para a divulgação de informações públicas e incentivar melhorias na prestação de contas das instituições.
A classificação é dividida em diferentes categorias: Diamante, Ouro, Prata, Elevado, Intermediário, Básico e Inicial. Os níveis são definidos de acordo com o percentual de atendimento aos critérios estabelecidos na avaliação.
Com o resultado de 2026, Saquarema mantém a certificação Prata e permanece entre os municípios fluminenses que tiveram desempenho reconhecido no levantamento nacional.
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