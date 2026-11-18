Autoridades de educação de Sinop, no Mato Grosso, conhecem projetos da Prefeitura de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Autoridades de educação de Sinop, no Mato Grosso, conhecem projetos da Prefeitura de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 18/11/2026 19:12

Representantes da Secretaria Municipal de Educação de Sinop, no Mato Grosso, visitaram Saquarema , na Região dos Lagos do Rio, para conhecer projetos desenvolvidos na rede pública de ensino do município fluminense. A visita, iniciada nesta terça-feira (17), tem como principal objetivo conhecer experiências que possam servir de referência para a implementação de iniciativas na cidade mato-grossense, especialmente na área de educação em tempo integral.

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A programação começou no Complexo Municipal de Educação Integral (CMEI) José Pereira dos Santos Filho, localizado no bairro da Barreira. A secretária municipal de Educação de Sinop, Salete Rodrigues, esteve acompanhada de Carla Ponce, coordenadora da Educação Básica, e Letícia Souza, diretora de uma unidade de ensino integral do município.



Durante a passagem pela unidade, as representantes acompanharam apresentações musicais e de balé realizadas pelos alunos. A comitiva também conheceu algumas das atividades oferecidas aos estudantes, como aulas de artes marciais e dança.



A visita permitiu que as educadoras observassem a estrutura do complexo e a organização das atividades desenvolvidas ao longo da rotina escolar, conhecendo de perto o funcionamento do modelo adotado em Saquarema. A programação começou no Complexo Municipal de Educação Integral (CMEI) José Pereira dos Santos Filho, localizado no bairro da Barreira. A secretária municipal de Educação de Sinop, Salete Rodrigues, esteve acompanhada de Carla Ponce, coordenadora da Educação Básica, e Letícia Souza, diretora de uma unidade de ensino integral do município.Durante a passagem pela unidade, as representantes acompanharam apresentações musicais e de balé realizadas pelos alunos. A comitiva também conheceu algumas das atividades oferecidas aos estudantes, como aulas de artes marciais e dança.A visita permitiu que as educadoras observassem a estrutura do complexo e a organização das atividades desenvolvidas ao longo da rotina escolar, conhecendo de perto o funcionamento do modelo adotado em Saquarema.

Ensino em tempo integral é destaque

O modelo de educação em tempo integral foi o principal foco da visita. Segundo Salete Rodrigues, a comitiva busca conhecer experiências de outros municípios para identificar práticas que possam ser adaptadas à realidade de Sinop.



A secretária destacou a estrutura do Complexo Municipal de Educação Integral e a maneira como as atividades são distribuídas entre os estudantes. Para ela, conhecer iniciativas já implementadas em outras cidades é uma oportunidade de buscar referências para aprimorar o ensino oferecido no município mato-grossense.



A proposta da visita é justamente observar como os projetos funcionam na prática, além de conhecer as possibilidades de organização das atividades pedagógicas e complementares oferecidas aos alunos.



Além das disciplinas tradicionais, o modelo apresentado em Saquarema contempla atividades como música, dança e artes marciais, ampliando as experiências dos estudantes dentro do ambiente escolar.

Saquarema recebe reconhecimento de outros municípios

Para a prefeita Lucimar Vidal, a presença de representantes de outra cidade brasileira interessadas em conhecer a rede municipal demonstra o reconhecimento das iniciativas desenvolvidas em Saquarema.



A chefe do Executivo municipal afirmou que a possibilidade de outros municípios utilizarem projetos saquaremenses como referência representa um resultado positivo do trabalho realizado na área da educação.



A troca de experiências entre administrações públicas também permite a circulação de ideias e práticas que podem contribuir para o aprimoramento das políticas educacionais em diferentes regiões do país.



A agenda da comitiva de Sinop continua nesta quarta-feira (18). As representantes da Secretaria Municipal de Educação têm previsão de visitar a Feira Literária Internacional de Saquarema (FLIS), que acontece no Campo de Aviação desde o dia 11 de novembro.

Visita inclui programação da FLIS

A passagem pela feira literária também integra a agenda das educadoras mato-grossenses. O evento reúne escritores, artistas e representantes de diferentes áreas da cultura, com atividades destinadas a crianças, jovens e adultos.



A programação inclui conversas com autores, apresentações musicais, oficinas e atividades culturais voltadas ao público infantil. A feira busca aproximar estudantes e comunidade do universo dos livros e incentivar o hábito da leitura.



A FLIS segue até sexta-feira (20), com atrações literárias e musicais. Entre os destaques da programação estão encontros com escritores e apresentações de artistas nacionais.



A visita das representantes de Sinop reúne, assim, dois eixos importantes da educação municipal: a experiência com o ensino em tempo integral e o incentivo à leitura e à formação cultural dos estudantes.