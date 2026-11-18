Prefeitura de Saquarema inaugura unidade do programa Café da Manhã do Trabalhador em Jaconé - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema inaugura unidade do programa Café da Manhã do Trabalhador em JaconéDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 18/11/2026 19:19

Moradores de Jaconé, em Saquarema , na Região dos Lagos do Rio, vão ganhar uma nova unidade do programa Café da Manhã do Trabalhador. A Prefeitura anunciou a ampliação do serviço para o bairro, com capacidade de atender até 600 pessoas por dia. A iniciativa é voltada principalmente aos moradores que saem de casa nas primeiras horas da manhã para trabalhar e precisam de uma opção de alimentação antes de iniciar a rotina. A inauguração está marcada para terça-feira (24), às 18h. O novo espaço ficará na Rua 96, esquina com a Rua 17, nº 861, loja 01.

O atendimento ao público será realizado de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 5h30 às 7h. Com a abertura da unidade, a capacidade total do programa será dobrada, ampliando o número de kits distribuídos diariamente no município.



A expansão atende a uma demanda antiga da população e busca facilitar o acesso à primeira refeição do dia para trabalhadores que enfrentam dificuldades para tomar café da manhã antes de sair de casa.

Programa já distribui 13,2 mil kits por mês

Atualmente, o Café da Manhã do Trabalhador disponibiliza cerca de 600 kits diariamente, o que representa aproximadamente 13,2 mil unidades por mês.



Com a nova estrutura em Jaconé, a capacidade de distribuição passará para até 1,2 mil kits por dia, considerando as duas unidades do programa. A ampliação também permitirá aumentar o volume mensal de atendimentos, acompanhando a nova capacidade de funcionamento.



Cada kit oferecido é composto por um pão com manteiga e uma garrafinha de 200 mililitros de café com leite.



A proposta é atender especialmente pessoas que começam a trabalhar cedo e não têm tempo de preparar a própria refeição em casa. Para parte dos beneficiários, o alimento disponibilizado pelo programa representa a única refeição antes do início da jornada de trabalho.



O horário reduzido de funcionamento acompanha justamente a rotina desse público, que precisa sair de casa ainda de madrugada ou nas primeiras horas da manhã para chegar ao trabalho.

Nova unidade será instalada em Jaconé

A escolha de Jaconé para receber a nova unidade amplia a presença do programa em Saquarema e atende a uma solicitação antiga dos moradores do bairro.



O espaço funcionará na Rua 96, esquina com a Rua 17, nº 861, loja 01. A localização foi definida para receber os trabalhadores que vivem na região e precisam de uma opção de alimentação durante o deslocamento para suas atividades diárias.



A unidade terá capacidade para atender até 600 pessoas por dia, com distribuição dos mesmos kits oferecidos no serviço já existente.



A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, responsável pela execução do programa. A ampliação representa um aumento na oferta de refeições e no alcance do atendimento, permitindo que mais trabalhadores tenham acesso ao benefício.

Inauguração será no dia 24 de novembro

A cerimônia de inauguração do novo espaço está prevista para terça-feira, 24 de novembro, às 18h, no endereço onde funcionará a unidade, na Rua 96, esquina com a Rua 17, nº 861, loja 01, em Jaconé.



Após a abertura oficial, o atendimento seguirá de segunda a sexta-feira, exceto feriados, sempre no período da manhã, das 5h30 às 7h.



Com a expansão, o programa Café da Manhã do Trabalhador passará a oferecer até 1,2 mil kits diariamente, ampliando a capacidade de atendimento e o acesso dos moradores à alimentação nas primeiras horas do dia.