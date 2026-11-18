Prefeitura de Saquarema inaugura unidade do programa Café da Manhã do Trabalhador em JaconéDivulgação/Prefeitura de Saquarema
A expansão atende a uma demanda antiga da população e busca facilitar o acesso à primeira refeição do dia para trabalhadores que enfrentam dificuldades para tomar café da manhã antes de sair de casa.
Programa já distribui 13,2 mil kits por mês
Com a nova estrutura em Jaconé, a capacidade de distribuição passará para até 1,2 mil kits por dia, considerando as duas unidades do programa. A ampliação também permitirá aumentar o volume mensal de atendimentos, acompanhando a nova capacidade de funcionamento.
Cada kit oferecido é composto por um pão com manteiga e uma garrafinha de 200 mililitros de café com leite.
A proposta é atender especialmente pessoas que começam a trabalhar cedo e não têm tempo de preparar a própria refeição em casa. Para parte dos beneficiários, o alimento disponibilizado pelo programa representa a única refeição antes do início da jornada de trabalho.
O horário reduzido de funcionamento acompanha justamente a rotina desse público, que precisa sair de casa ainda de madrugada ou nas primeiras horas da manhã para chegar ao trabalho.
Nova unidade será instalada em Jaconé
O espaço funcionará na Rua 96, esquina com a Rua 17, nº 861, loja 01. A localização foi definida para receber os trabalhadores que vivem na região e precisam de uma opção de alimentação durante o deslocamento para suas atividades diárias.
A unidade terá capacidade para atender até 600 pessoas por dia, com distribuição dos mesmos kits oferecidos no serviço já existente.
A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, responsável pela execução do programa. A ampliação representa um aumento na oferta de refeições e no alcance do atendimento, permitindo que mais trabalhadores tenham acesso ao benefício.
Inauguração será no dia 24 de novembro
Após a abertura oficial, o atendimento seguirá de segunda a sexta-feira, exceto feriados, sempre no período da manhã, das 5h30 às 7h.
Com a expansão, o programa Café da Manhã do Trabalhador passará a oferecer até 1,2 mil kits diariamente, ampliando a capacidade de atendimento e o acesso dos moradores à alimentação nas primeiras horas do dia.
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