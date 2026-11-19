Zico reúne legião de fãs na Feira Literária Internacional de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Zico reúne legião de fãs na Feira Literária Internacional de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/11/2026 17:26

O ex-jogador Zico reuniu uma legião de fãs, na noite desta quarta-feira (18), durante a 5ª edição da Feira Literária Internacional de Saquarema (FLIS) . Ídolo do Flamengo e um dos principais nomes da história do futebol brasileiro, o Galinho de Quintino participou do bate-papo "Camisa 10: uma vida em jogo", realizado no Campo de Aviação, onde compartilhou experiências da carreira e falou sobre liderança, disciplina e a importância da educação.

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O encontro atraiu admiradores de diferentes gerações, que acompanharam as histórias do ex-atleta sobre sua trajetória dentro e fora dos gramados. Durante a conversa, Zico abordou situações que marcaram sua vida profissional e pessoal, destacando como o comprometimento, a responsabilidade e o trabalho em equipe foram importantes para sua formação como jogador e líder.



A proposta do painel foi mostrar que os aprendizados do esporte também podem ser aplicados em outras áreas da vida. Entre os assuntos discutidos estiveram a capacidade de tomar decisões, a convivência em grupo e a dedicação necessária para alcançar objetivos. O encontro atraiu admiradores de diferentes gerações, que acompanharam as histórias do ex-atleta sobre sua trajetória dentro e fora dos gramados. Durante a conversa, Zico abordou situações que marcaram sua vida profissional e pessoal, destacando como o comprometimento, a responsabilidade e o trabalho em equipe foram importantes para sua formação como jogador e líder.A proposta do painel foi mostrar que os aprendizados do esporte também podem ser aplicados em outras áreas da vida. Entre os assuntos discutidos estiveram a capacidade de tomar decisões, a convivência em grupo e a dedicação necessária para alcançar objetivos.

Educação também fez parte da conversa

Um dos momentos de destaque do encontro foi quando Zico falou sobre a importância dos estudos e incentivou principalmente as crianças presentes na plateia a conciliarem a formação escolar com a prática esportiva.



O ex-jogador contou que concluiu a faculdade e ressaltou que a dedicação à educação não representa um obstáculo para quem deseja seguir carreira no futebol.



Zico também aproveitou a ocasião para elogiar a estrutura e a programação da feira literária, manifestando o desejo de retornar ao evento em uma próxima edição.



A mensagem reforçou um dos pontos centrais do bate-papo: a importância de investir na formação pessoal e profissional, independentemente da área escolhida.

Feira ultrapassa 100 mil visitantes

A participação de Zico foi um dos destaques da programação de quarta-feira, que também contou com o encontro dos autores Cláudio Thebas e Alexandre Coimbra, além de intervenções artísticas ao longo do dia.



Até a noite de quarta-feira (18), a organização havia registrado mais de 100 mil visitações à FLIS. O evento também alcançou a marca de aproximadamente 130 mil livros vendidos desde o início da edição, em 11 de novembro.



Os números reforçam a movimentação da feira, que reúne escritores, artistas, estudantes e visitantes em atividades voltadas à literatura e a diferentes manifestações culturais.



Realizada no Campo de Aviação, no Centro de Saquarema, a quinta edição da FLIS tem como proposta aproximar o público dos livros e incentivar a formação de novos leitores, além de oferecer uma programação que integra literatura, música e entretenimento.

Vanessa da Mata e Os Garotin estão entre as atrações

A programação da feira segue até quinta-feira (20), com encontros literários e apresentações musicais.



Entre os destaques estão a participação da escritora Eliana Alves Cruz, vencedora do Prêmio Jabuti na categoria Romance Literário, além do encontro entre Valéria Valenssa e Isabel Fillardis, com o painel "Por trás da imagem: corpo, maternidade e verdade".



Na música, o público poderá acompanhar apresentações de Vanessa da Mata e do grupo Os Garotin, além de atrações como Coral da Quebrada.

