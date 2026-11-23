Empretec será uma das atrações do Movimenta Sebrae em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Empretec será uma das atrações do Movimenta Sebrae em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/11/2026 18:21 | Atualizado 23/11/2026 18:22

Empreendedores de Saquarema e de outros municípios da Região dos Lagos terão uma oportunidade de ampliar conhecimentos, conhecer novas ferramentas de gestão e estabelecer contatos comerciais durante o Movimenta Sebrae. O evento será realizado entre quinta-feira (26) e sábado (28), no Centro de Eventos de Saquarema, no bairro Porto da Roça, com entrada gratuita. A programação integra o Conecta Saquarema e terá atividades voltadas à inovação, capacitação e desenvolvimento de pequenos negócios.





Entre as novidades desta edição está o Espaço Empretec, dedicado à apresentação de uma metodologia criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicada no Brasil exclusivamente pelo Sebrae. A iniciativa trabalha o desenvolvimento de características do comportamento empreendedor e busca ajudar empresários a identificar oportunidades, aprimorar a gestão e tomar decisões para fortalecer seus negócios.



O encontro também terá uma rodada de negócios exclusiva para mulheres empreendedoras dos dez municípios da Região dos Lagos, além do lançamento oficial de um canal do Sebrae Rio no WhatsApp, que reunirá informações sobre cursos, eventos, capacitações e oportunidades oferecidas pela instituição. LEIA MAIS: Saquarema: conheça a cidade considerada o Maracanã do Surfe Entre as novidades desta edição está o Espaço Empretec, dedicado à apresentação de uma metodologia criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicada no Brasil exclusivamente pelo Sebrae. A iniciativa trabalha o desenvolvimento de características do comportamento empreendedor e busca ajudar empresários a identificar oportunidades, aprimorar a gestão e tomar decisões para fortalecer seus negócios.O encontro também terá uma rodada de negócios exclusiva para mulheres empreendedoras dos dez municípios da Região dos Lagos, além do lançamento oficial de um canal do Sebrae Rio no WhatsApp, que reunirá informações sobre cursos, eventos, capacitações e oportunidades oferecidas pela instituição.

Empretec apresenta metodologia para empreendedores

Um dos destaques do Movimenta Sebrae será a oportunidade de conhecer o Empretec, programa voltado ao desenvolvimento de competências e comportamentos associados ao empreendedorismo.



A metodologia é baseada em uma experiência de imersão, com atividades que estimulam características como planejamento, iniciativa, persistência, busca de oportunidades e capacidade de assumir riscos calculados. O objetivo é contribuir para que os participantes desenvolvam habilidades que possam ser aplicadas na administração e no crescimento de suas empresas.



A experiência de Paulo Cezar Pires de Noronha é um exemplo do impacto que o programa pode ter na trajetória de um empreendedor. Em 2008, ele participou do Empretec quando administrava um estúdio de treinamento físico em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na época, sentia que o negócio havia chegado a um limite e precisava encontrar alternativas para continuar crescendo.



Durante a imersão promovida pelo Sebrae Rio, uma atividade de projeção de fluxo de caixa fez com que ele percebesse a necessidade de mudar a maneira como conduzia a empresa. Segundo Paulo, a experiência trouxe mais confiança e segurança para tomar decisões e planejar os próximos passos do empreendimento.



A coordenadora do Sebrae Rio na Região dos Lagos, Ana Claudia Vieira, destaca que a proposta do evento é aproximar os pequenos empresários de ferramentas e experiências que possam contribuir para o desenvolvimento de seus negócios.

Rodada de negócios destaca protagonismo feminino





A proposta é estimular a troca de experiências, fortalecer parcerias e criar oportunidades comerciais entre mulheres que atuam em diferentes segmentos do mercado.



Serão disponibilizadas 60 vagas, com participação exclusiva para mulheres empreendedoras e limite de uma representante por empresa. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas antecipadamente por meio de formulário disponibilizado pelo Sebrae Rio.



O cadastro pode ser feito pelo Outra atração da programação será a Sessão de Negócios Delas, iniciativa da Regional Lagos em celebração ao Delas Day. A atividade reunirá empresárias dos dez municípios da Região dos Lagos em uma rodada exclusiva de networking.A proposta é estimular a troca de experiências, fortalecer parcerias e criar oportunidades comerciais entre mulheres que atuam em diferentes segmentos do mercado.Serão disponibilizadas 60 vagas, com participação exclusiva para mulheres empreendedoras e limite de uma representante por empresa. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas antecipadamente por meio de formulário disponibilizado pelo Sebrae Rio.O cadastro pode ser feito pelo Formulário de inscrição para a Sessão de Negócios Delas

Sebrae lança canal de informações no WhatsApp





A ferramenta já está disponível e permitirá acompanhar informações sobre cursos, eventos, capacitações, notícias e oportunidades oferecidas pelo Sebrae nos municípios da Região dos Lagos.



A iniciativa busca facilitar o acesso dos empresários aos serviços e às atividades promovidas pela instituição, mantendo os interessados atualizados sobre ações voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios.



Os empreendedores podem acompanhar o O Movimenta Sebrae também será marcado pelo lançamento oficial do Sebrae Rio Lagos, canal exclusivo no WhatsApp criado para aproximar a instituição dos empreendedores da região.A ferramenta já está disponível e permitirá acompanhar informações sobre cursos, eventos, capacitações, notícias e oportunidades oferecidas pelo Sebrae nos municípios da Região dos Lagos.A iniciativa busca facilitar o acesso dos empresários aos serviços e às atividades promovidas pela instituição, mantendo os interessados atualizados sobre ações voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios.Os empreendedores podem acompanhar o canal gratuitamente pelo WhatsApp

Evento acontece no Centro de Eventos

O Movimenta Sebrae será realizado de 26 a 28 de novembro, no Centro de Eventos de Saquarema, localizado na Avenida Saquarema, número 3933, no bairro Porto da Roça. A programação tem entrada gratuita e é voltada a proprietários de pequenos negócios e pessoas interessadas em empreender.



A iniciativa é promovida pelo Sebrae Rio e busca estimular o desenvolvimento econômico regional por meio da capacitação, do compartilhamento de experiências e da criação de conexões entre empreendedores.



As informações sobre a programação e as demais atividades podem ser consultadas no site oficial do evento: sebraerj.com.br/movimenta.